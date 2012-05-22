Adliye çıkışı silahlı saldırı

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 7 ay önce Serdar Açıkkapı'nın öldürülmesine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması için taraflar adliyeye geldi.



Duruşma çıkışında Açıkkapı'nın yakınları, Abide-i Hürriyet Caddesi'nde takip ettikleri cinayet davasının tutuksuz sanığı Tarık Nallıoğlu'na silahla ateş etti.

Bacağından yaralanan Nallıoğlu taksiyle hastaneye götürülürken, zanlı olay yerinden kaçtı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından, davayı izlemeye gelen iki taraf arasında kavga çıktı. Kavganın büyümemesi için tarafları ayıran polis, kaçan zanlıyı yakalamak için de çalışma başlattı.