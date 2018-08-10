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Adıyaman'da yetim çocuklara bayramlık

İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği ve Engelsizsiniz Vakfı, kentteki 120 yetim çocuğa bayramlık kıyafet, eşofman ve ayakkabı yardımında bulundu.

Adıyaman'da yetim çocuklara bayramlık

İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği ve Engelsizsiniz Vakfı, kentteki 120 yetim çocuğa bayramlık kıyafet, eşofman ve ayakkabı yardımında bulundu.

10 Ağustos 2018 Cuma 17:05
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Adıyaman'da yetim çocuklara bayramlık

İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği ve Engelsizsiniz Vakfı, kentteki 120 yetim çocuğa kıyafet, eşofman ve ayakkabı dağıttı.

Engelsizsiniz Vakfı Başkanı Bahattin Demir, Belediye Konferans Salonunda yaptığı konuşmada, kendisinin de yetim olduğunu, yetim çocukların başının okşanması gerektiğini, onların topluma kazandırılması gerektiğini belirtti.

Her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade eden Demir, "Ne zaman yetim çocukların bir ihtiyacı olursa; vakıf olarak çocukların emrindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İHH Adıyaman İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Fadıl Akkuş da her zaman Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerinin yanlarında olduklarını söyledi.

Son beş yıl içerisinde 248 yetim çocuğa hem bayram hem de gıda yardımı yaptıklarını ifade eden Akkuş, "Yetim çocuklarla birlikte ailelerin de ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Bunların yanında çocukların topluma kazandırılması konusunda da yardım ediyoruz. Özellikle eğitim konusunda gönüllü hocalarımız tarafından çocuklara eğitim veriliyor. Bugün de yetim çocuklarımıza kıyafet eşofman ve ayakkabı yardımında bulunduk." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 120 yetim çocuğa bayramlık kıyafet, ayakkabı ve eşofman verildi.

AA

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Adıyaman
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