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Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı değişti

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı kapsamında "Kenan Evren" yazılı levhaların kaldırıldığı bulvara, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin adının yer aldığı tabelalar konuldu.

Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı değişti

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararı kapsamında "Kenan Evren" yazılı levhaların kaldırıldığı bulvara, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin adının yer aldığı tabelalar konuldu.

11 Ağustos 2016 Perşembe 14:43
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Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı değişti

ADANA

Adana'da Kenan Evren Bulvarı'nın adı Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararıyla "Devlet Bahçeli Bulvarı" olarak değiştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclisi ağustos ayı ilk olağan toplantısında, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün teklifiyle merkez Çukurova ilçesindeki Kenan Evren Bulvarı'nın adının değiştirilmesine karar verildi.

Bulvarın, Adnan Kahveci Bulvarı ve yeni yapılacak Devlet Bahçeli Köprüsü ile birlikte Yüreğir ilçesindeki Yeşil Bulvar’a bağlanması ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin buraya adının verilmesine ilişkin teklif meclis üyelerince kabul edildi.

Kararın ardından Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü ve zabıta ekipleri Toros ve Mahfesığmaz mahallelerinden geçen bulvarda "Kenan Evren" yazan levhaları sökerek, yerine "Devlet Bahçeli" Bulvarı yazan levhaların montajını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sözlü, 15 Temmuz gecesi ülkeyi iç savaşa sürüklemeyi, kardeşi kardeşe kırdırarak vatanı bölmeyi hedefleyen darbeci hainlere karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin devletin ve hükümetin yanında yer aldığını açıklayan ilk siyasi lider olduğunu anımsattı.

Bahçeli’nin millet iradesine olan saygısını ve demokrasiye inancını her platformda dile getirdiğini vurgulayan Başkan Sözlü, şunları kaydetti:

"Bin 625 metre uzunluğunda, 40 metre genişliğindeki Devlet Bahçeli Köprüsü’nü 2018’in ilk aylarında tamamlamış olacağız. Adana’nın itibar abidesi bu köprünün hizmete girmesiyle Devlet Bahçeli Bulvarı toplam 9 bin 950 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun bulvarı olacak. Van’daki 7 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun bulvarı olarak kabul edilen İskele Caddesi’ni geride bırakacağız. Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde yaşayan hemşehrilerimizin ulaşımını da çalışmalar kolaylaştıracak. Adanamıza hayırlı, uğurlu olsun.”

AA

Son Güncelleme: 11.08.2016 14:43
Anahtar Kelimeler:
Adanaönce Vatan
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