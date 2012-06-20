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Adana'da kaza: 2 ölü, 35 yaralı

Aralarında hasta taşıyan bir ambulansın da bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Adana'da kaza: 2 ölü, 35 yaralı

Aralarında hasta taşıyan bir ambulansın da bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

20 Haziran 2012 Çarşamba 08:42
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Adana'da kaza: 2 ölü, 35 yaralı


ADANA
Pozantı İlçesi'nde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen aralarında hasta taşıyan bir ambulansın da bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 30'dan fazla ambulansın sevkedildiği ve can pazarının yaşandığı kazada ölenlerinden birinin ambulanstaki hasta olduğu öğrenildi.

Kaza saat 22.30 sıralarında TAG Otoyolu'nun Pozantı İlçesi ile Tekir Beldesi arasındaki Valiçeşmesi mevkiinde meydana geldi. Adana'dan Pozantı istikametine giden bir kamyonun freninin patlaması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi, otoyol kan gölüne döndü. Hasta taşıyan bir ambulansla birlikte 1 otobüs, 2 otomobil, 2 kamyonun karıştığı kaza sonrası can pazarı yaşandı. Araçların demir yığını haline geldiği kazada ambulanstaki hasta ile birlikte 2 kişi öldü, 35 kişi de yaralandı. Ambulanstaki hastanın kaza sonrası oksijen tüpü ile bağlantısının kesildiği ve yaşamını bu nedenle kaybetmiş olabileceği ileri sürüldü.

Kaza sonrası ambulansların ve kurtarma ekiplerinin gecikme yaşamamaları için karşı şeritle birlikte otoyolu iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen 30'dan fazla ambulans, yaralıları Adana ve Tarsus'taki hastanelere taşıdı.

Trafik ekipleri kazanın ardından Adana-Ankara Otoyolu'nun ulaşıma kapanması nedeniyle her iki yöne gidecek araçları Tekir Beldesi'ne yönlendirdi.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2012 00:44
Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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