Adana'da iki tren çarpıştı

Kent merkezi Mithatpaşa Mahallesi Merkez İstasyonu'nda yolcu treni ile istasyondan çıkmak için manevra yapan boş yolcu treni çarpıştı.

Kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

4 yaralı hastanede

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolcu treninin istasyona yaklaştığı sırada seferden dönen trenle çarpışması sonucu 15 kişinin yaralandığını, yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Yaralılardan 4'ünün hastanede müşahede altında olduğunu, diğerlerinin ayakta tedavi edildiğini belirten Vali Coş, kazayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığını kaydetti.

11 kişi hafif yaralandı

Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü yapılan yazılı açıklamada,, kazada 2 personel, 9 yolcu olmak üzere 11 kişinin hafif yaralandığını ve yaralıların ayakta tedavilerinin yapıldığı bildirildi.

Mersin-Adana seferini yapan Raybüs'ün; Adana Garı'na girmekte olduğu sırada, gar alanında manevra yapan trene ''arkadan vurduğu'' belirtildi.

Kazada trenden inme hazırlığı yapan 2'si TCDD personeli, 11 kişinin hafif şekilde yaralandığı ifade edilen açıklamada, hayati tehlikesi olmayan 11 yaralının hastaneye sevk edildiği ve ayakta tedavilerinin yapıldığı kaydedildi.

Kimlikler belli oldu

Mersin'den Adana'ya gelen Selim K. ve Yalçın Y. idaresindeki yolcu treninin, Mithatpaşa Mahallesi Merkez İstasyonu yakınlarında, istasyondan çıkmak için manevra yapan Şamil G. ve Kasım Ç. yönetimindeki boş yolcu treniyle çarpışması sonucu yaralanan 15 kişinin isimleri şöyle:

''Yaşar Koca, Meryem Koca, Özlem Kaya, Aliş Kalli, Bilal Sarıkaya, Şahin Aşçıeli, Saadet Sert, Timur Şeker, Şöhrettin Keleş, Yalçın Güneş, Ahmet Kütük, Şehmuz Adar, Yaşar Önal ile makinistler Selim K. ve Yalçın Y.''

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Avcı ve TCDD 6. Bölge Müdürü Mustafa Çopur, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Boş yolcu treninin makinistlerinin ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

Kafa kafaya çarpışan trenlerin yoldan çekilmesi için TCDD Bölge Müdürlüğü tarafından getirilen vinçle çalışma başlatıldı.