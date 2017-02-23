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'Acilin melekleri' yaşama yol açmak için siren çalıyor

Erzincan’da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan kadın paramedik ve acil tıp teknisyenleri, gerektiğinde ambulansın direksiyonuna geçip hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor.

'Acilin melekleri' yaşama yol açmak için siren çalıyor

Erzincan’da, 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde çalışan kadın paramedik ve acil tıp teknisyenleri, gerektiğinde ambulansın direksiyonuna geçip hayat kurtarmak için zamanla yarışıyor.

23 Şubat 2017 Perşembe 12:29
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'Acilin melekleri' yaşama yol açmak için siren çalıyor

ERZİNCAN

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri, 94'ü kadın 162 personel ve 40 ambulans ile hastalar için hayati önem taşıyan acil vakalara müdahale edip hastalara şifa olmak amacıyla görev yapıyor.

Can kurtarıcı olması sebebiyle saniyelerin önem arz ettiği acil sağlık hizmetlerinde paramedik ve acil tıp teknisyeni (ATT) sağlık personeli, vaka ihbarı alınca hastalara bir an önce ulaşıp bir sağlık kuruluşuna sevkini yapmak için adeta zamanla mücadele ediyor. 

Bu sebeple ilkyardım bilgisinden ambulans şoförlüğüne kadar sağlık alanında her açıdan donanımlı olması gereken sağlık personeli titiz bir eğitimden geçiriliyor.

Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti için seferber olan sağlık personeli bu çerçevede gerektiğinde ambulans şoförlüğü yapmak için ileri, güvenli sürüş tekniği eğitiminden de geçiriliyor.

Bu eğitimlerden geçen, hastane öncesi acil bakımın parçası olan ve genellikle kritik durumdaki hasta veya yaralıya ilk müdahale eden profesyonel sağlık personeli olarak bilinen paramedik ve ATT, acil tıp hizmetlerinde yaşam zincirinin anahtarı oluyor.

İldeki vakaların yüzde 98'ine ilk 10 dakikada ulaşan paramedik ve ATT personeli kadınlar da gerektiğinde ambulansın direksiyonuna geçip hastalara şifa olmak üzere sokaklarda yaşama yol açmak için siren çalıyor.

"Personelin tamamı her alanda eğitimli"

Erzincan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Hülya Sazlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte 94’ü kadın 162 personelle hizmet verdiklerini anımsatarak, personelin tamamının ambulans şoförlüğü dahil her alanda eğitimli olduklarını vurguladı.

Acil Sağlık Hizmetlerinin 2 birimden oluştuğuna işaret eden Sazlı, şöyle devam etti:

"Komuta Kontrol Merkezimiz çağrıların temel olarak değerlendirildiği gerektiğinde hekime danışılarak ambulansa talimat doğrultusunda vaka çıkışının sağlandığı ilk birimdir. Buradaki arkadaşların temel görevleri gelen çağrıları karşılamak ve vakaya en yakın ambulansı sevk etmek. Diğer birimimiz ise ambulans servisi. Ambulans servisindeki personelimizin kadınlar dahil tamamı ileri sürüş teknikleri ve hastaya temel müdahale gibi her alanda gerekli donanıma sahiptir."

Hastaya erken müdahale için kadınlar da ambulans kullanıyor

Sazlı, hastaya en kısa sürede ulaşmak için kadın personelin de ambulans kullandığını aktararak, asılsız ihbarlardan yakındı.

Geçen yıl 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen çağrıların büyük çoğunluğunun asılsız olduğunu dile getiren Sazlı, "290 bin 861 çağrıdan ancak 22 bin 877 gerçek çıktı. Gereksiz çağrılarla 112 meşgul ediliyor." diye konuştu.

"Sürücülerden ricam ambulansı gördüklerinde lütfen yol versinler"

112 Acil Sağlık Hizmetlerinde ambulans şoförü ve ATT olarak görev yapan Neslihan Eren de ilk yardım eğitimlerinin yanı sıra hızlı sürüş teknikleri eğitimi de aldıklarını ifade etti.

Kadın olması sebebiyle ambulans şoförlüğü yaptığını görenlerin zaman zaman şaşırdıklarını aktaran Eren, "Şaşırmalarına gerek yok. Bu konuda bize güvensinler. Bizler ambulans sürüş teknikleri eğitimi aldık. Bu konuda eğitime ve tecrübeye sahibiz. Sirenleri boşuna çalmıyoruz. Ya o anda hastaya gidiyoruz ya da ambulansın içinde hasta taşıyoruz. Sürücülerden ricam ambulansı gördüklerinde lütfen ama lütfen yol versinler." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Acilin Melekleri112 Acil Sağlık Hizmetleri
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