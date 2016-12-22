ADANA

Adana'nın Aladağ ilçesinde özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 yaşındaki kızı Bahtınur Baş'ı kaybeden Mehmet Ali Baş, acı haberi yerin 380 metre altında çalıştığı krom madeninde aldı.

Aladağ'daki krom madeninde akşam mesaisinde çalışan Baş'a, 29 Kasım'da yerin metrelerce altında görev yaptığı sırada şirket yetkilileri kızının kaldığı yurtta yangın çıktığını haber verdi.

Bunun üzerine ocaktan çıkarak şirketin tahsis ettiği araçla yurdun önüne giden baba, binayı yanmış şekilde görünce baygınlık geçirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen Baş, kızının öldüğünü öğrenmesi üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Köprücük Mahallesi'ndeki evinde taziyeleri kabul eden dört çocuk babası Mehmet Ali Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gün önce Bozdere mevkisindeki krom madeninde işe başladığını söyledi.

Kızının ölüm haberini yerin 380 metrede derinliğinde çalıştığı sırada aldığını belirten Baş, "Haberi alır almaz ilçede okuyan oğluma haber verdim. Oğlum 'baba öğretmenler çıkmama izin vermiyor' dedi. Şirketin arabasıyla olay yerine geldim. Ulaştığımda yangın bitmişti. Tansiyonum düşünce bayılmışım. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından kendime geldim. Acı haberi bana muhtarımız verdi." diye konuştu.

5. sınıfta okuyan kızının TEOG sınavı dolayısıyla 4 gün yanında kaldığını dile getiren Baş, "Kızım bana 'baba ben okumak istiyorum' dedi. Bende kızımı ilçedeki okula gönderdim. Çocuklarımın en küçüğü olduğu için pek kıymetliydi ve beni pek severdi. Pazartesi sabah okula giderken ben işteydim. Okula giderken sabah beni cep telefonundan aradı 'Baba ben gidiyorum sağlıcakla kal' dedi." ifadesini kullandı.

AA