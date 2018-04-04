Konya'nın Akören ilçesinde 4 Nisan 2016'da evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'in ailesi, evlatlarının kaybolmasının üzerinden iki yıl geçmesine rağmen umudunu kaybetmiyor.

İlçeye bağlı Belkuyu Mahallesi'nde kaybolan küçük Yasin'in bulunması için yapılan çalışmalardan da bir sonuca ulaşamayan acılı aile, yetkililerden destek bekliyor.

Dört çocuk sahibi Ümmü (28) ve Yavuz Şahin (38) çiftiyle, babaanne Akile Şahin (73), kayıp Yasin ile ilgili gelecek haberi gözyaşlarıyla bekliyor.

Acılı anne Ümmü Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlatların kaybolmasının üzerinden iki yıl geçtiğini, bugüne kadar hiçbir ize rastlanmadığını söyledi.

"Umudumuzu yitirmeyeceğiz"

Oğlunu, diğer çocuklarıyla beraber görmek istediğini aktaran anne Şahin, şunları kaydetti:

"Acımız çok büyük. Dört gözle evladımızın bulunduğuna dair gelecek müjdeli bir haber bekliyoruz. İki kızım da 'Kardeşimizi bulsunlar, herkesin kardeşi yanlarında, bizim kardeşimiz yok.' diye ağlıyor. Oğluma ne oldu bilmiyoruz. Kim ne yaptıysa suçluları bulunsun. Umudumuzu yitirmeyeceğiz. Yasin'imin bulunması için tekrar arama çalışması yapılmasını istiyorum. Artık acısı yeter."

"Ölüsü ya da dirisi bulunsun"

Babaanne Akile Şahin ise torununun defalarca arandığını fakat bir türlü bulunamadığını dile getirdi.

Devlet büyüklerinden yardım isteyen babaanne Şahin, "Yasin bayramda, düğünde hep aklımızda. Ben hiç unutamayacağım galiba. Onu ben büyüttüm. Ölüsü ya da dirisi bulunsun. Şimdi o da arkadaşları gibi 8 yaşında olacaktı. Ben acaba gelir mi diye hep pencereden dışarıya bakıyorum." diye konuştu.

Şahin, torununun akıbetini merak ettiğini, Yasin'in okul arkadaşlarını görünce içinin burkulduğunu söyledi.

Olay

Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görülen, kaybolduğunda ise 6 yaşında olan Yasin Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunmuş, bunun üzerine çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmış, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamamıştı.