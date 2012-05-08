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ABD'nin yarısı 2030’da obezleşecek

ABD'de 2030'a kadar halkın yüzde 42'si obez olabilir

ABD'nin yarısı 2030’da obezleşecek

ABD'de 2030'a kadar halkın yüzde 42'si obez olabilir

08 Mayıs 2012 Salı 09:11
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ABD'nin yarısı 2030’da obezleşecek

Amerikalıların yüzde 42'sinin 2030'a kadar obez olabileceği bildirildi.
Duke Üniversitesi'nden bilim adamlarınca yapılan ve Washington'da düzenlenen ''Obezite'' konulu konferansın açılışında kamuoyuna duyurulan araştırmaya göre, 2030 yılına kadar Amerikan toplumunun yüzde 42,2'si obez olabilir. Bu durum 2030'a kadar 32 milyon kişinin daha obez olması anlamına geliyor.
Ciddi obezite sorunu yaşayabilecek kişilerin yüzde 5'den yüzde 11'e, ülkede obezite ile bağlantılı sağlık harcamalarının da yıllık 550 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.
Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi'nden Dr. Cynthia Ogden, ABD'de 2010 yılında yetişkinlerin yüzde 36'sının (17 milyon kişi), 19 yaşın altındaki çocukların da yüzde 17'sinin (12,5 milyon çocuk) obez olduğunu belirtti.
Merkez, 2008'de obezite ile ilgili sağlık harcamalarının yıllık tutarının 147 milyar dolar olduğunu duyurdu.
ABD Tıp Enstitüsü'nün yarın ''obezitedeki artışı'' azaltmak için bazı öneriler yayımlaması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 08.05.2012 01:12
Anahtar Kelimeler:
ABDObezşişmanlık2030
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