ABD'li öğretmen Müslümanlığı seçti

ADANA - İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova İlçe Müftüsü Abdullah Demir nezaretinde Barbara Ann Lawrence, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida merasiminde ilçe vaizleri Zeki Uyanık ve Fadime Taş şahit olarak hazır bulundu.
İlçe Müftüsü Demir, İslamiyeti seçen Lawrence'ye dini konularda bilgiler verip, Müslüman olmuş birinin geçmiş günahlarının af olunarak ''annesinden yeni doğmuş bir bebek'' gibi tertemiz olacağını söyledi.
Özel bir kolejde öğretmenlik yapan Lawrence, kendi rızasıyla İslamiyet'i seçtiğini, bu kararından dolayı da son derece mutlu olduğunu belirterek, ''İslam'ı araştırırken, insana verilen değeri, sevgiyi, ahlakın ve yardımlaşmanın önemini ve güzelliklerini gördüm. Bundan da çok etkilendim. Araştırmamda İslam'da çok güzel şeyler buldum, içim huzurla doldu. Allah'a çok şükürler olsun ki Müslümanlığı bana mübarek üç ayların başlangıcında nasip etti. Dileğim ve temennim benden başka insanların da bu dinle müşerref olmasıdır'' ifadelerini kullandı.
AA
Son Güncelleme: 28.05.2012 07:11