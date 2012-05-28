Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

ABD'li öğretmen Müslümanlığı seçti

Adana'da özel bir kolejde öğretmenlik yapan ABD'li Barbara Ann Lawrence, Çukurova Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Şahika adını alıp, Müslüman oldu

ABD'li öğretmen Müslümanlığı seçti

Adana'da özel bir kolejde öğretmenlik yapan ABD'li Barbara Ann Lawrence, Çukurova Müftülüğü'nde düzenlenen törenle Şahika adını alıp, Müslüman oldu

28 Mayıs 2012 Pazartesi 15:11
587 Okunma
ABD'li öğretmen Müslümanlığı seçti
ADANA - İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova İlçe Müftüsü Abdullah Demir nezaretinde Barbara Ann Lawrence, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida merasiminde ilçe vaizleri Zeki Uyanık ve Fadime Taş şahit olarak hazır bulundu.
İlçe Müftüsü Demir, İslamiyeti seçen Lawrence'ye dini konularda bilgiler verip, Müslüman olmuş birinin geçmiş günahlarının af olunarak ''annesinden yeni doğmuş bir bebek'' gibi tertemiz olacağını söyledi.
Özel bir kolejde öğretmenlik yapan Lawrence, kendi rızasıyla İslamiyet'i seçtiğini, bu kararından dolayı da son derece mutlu olduğunu belirterek, ''İslam'ı araştırırken, insana verilen değeri, sevgiyi, ahlakın ve yardımlaşmanın önemini ve güzelliklerini gördüm. Bundan da çok etkilendim. Araştırmamda İslam'da çok güzel şeyler buldum, içim huzurla doldu. Allah'a çok şükürler olsun ki Müslümanlığı bana mübarek üç ayların başlangıcında nasip etti. Dileğim ve temennim benden başka insanların da bu dinle müşerref olmasıdır'' ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 07:11
Anahtar Kelimeler:
Müslümanlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ