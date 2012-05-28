ABD'li öğretmen Müslümanlığı seçti

ADANA - İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurova İlçe Müftüsü Abdullah Demir nezaretinde Barbara Ann Lawrence, kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İhtida merasiminde ilçe vaizleri Zeki Uyanık ve Fadime Taş şahit olarak hazır bulundu.

İlçe Müftüsü Demir, İslamiyeti seçen Lawrence'ye dini konularda bilgiler verip, Müslüman olmuş birinin geçmiş günahlarının af olunarak ''annesinden yeni doğmuş bir bebek'' gibi tertemiz olacağını söyledi.