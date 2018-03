ABD'de çocuk yaşta obeziteyle mücadele

ABD'nin First Lady'si Michelle Obama, çocuk yaşta obeziteyle mücadele etmek için 1.7 milyondan fazla çocuğu hedef alan planını açıkladı.

Obama, 20'den fazla Olimpiyat ve Paralimpik atletiyle birlikte yaptığı açıklamada, ''Let's Move'' (Haydi Hareket Edelim) girişimi çerçevesinde 1.7 milyondan fazla çocuğu spor faaliyetlerine dahil etmeyi planladıklarını söyledi.

Michelle Obama, planını açıklarken, yıllar önce televizyonda Yaz Olimpiyatlarda yarışan Mary Lou Retton, Nadia Comaneci ve Carl Lewis'i izlediğini, birçokları gibi bu atletlerin büyük hayranı olduğunu ve onlardan ilham aldığını ifade etti.

Obama, ''Let's Move'' girişimi dahilinde ABD Olimpiyat Komitesi, Daha Sağlıklı Amerika Ortaklığı, ABD Paralimpikleri ve çok sayıda ulusal kuruluşla işbirliği yapıyor.

Bu kuruluşlarla ilk bir araya geldiklerinde, 1 milyon çocuğa, hareketli olmaları konusunda yardım etmelerini istediklerini, kuruluşların 1 milyon hedefine ulaştıklarını, üstelik 700 bin çocuğun daha hareketli olmalarını sağladıklarını bildirdi.

First Lady Michelle Obama, ''Let's Move'' girişimini ABD'de hareketli ve sağlıklı bir yaşam biçimini teşvik etmek amacıyla 2010 yılında başlattı. Ülkede yaklaşık her üç çocuktan biri kilolu ya da obez.