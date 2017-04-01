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Abant'ta bahar yoğunluğu

Abant Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu yaşanıyor.

Abant'ta bahar yoğunluğu

Abant Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu yaşanıyor.

01 Nisan 2017 Cumartesi 16:52
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Abant'ta bahar yoğunluğu

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu yaşanıyor.

Bolu'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 4 mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen tabiat parkı tatilcilerin ve piknikçilerin akınına uğradı.

İlkbahar mevsiminin bölgede oluşturduğu değişiklilere şahit olmak ve temiz hava almak isteyen çok sayıda tatilci, Abant'ı ziyaret etti.

Tabiat parkına, İstanbul, Ankara, Bolu ve Düzce'den gelen tatilciler, vakitlerini göl çevresinde yürüyüş yaparak, at ve faytonlarla tur atarak ve piknik alanlarında mangal yakarak geçirdi.

Bazı tatilciler ise göl kenarındaki iskelelere çıkarak hatıra fotoğrafı çekindi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Abant Tabiat ParkıAbantBahar YoğunluğuBaharDoğal Güzellikleri
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