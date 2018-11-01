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900 bin gence evlilik öncesi eğitim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla Aile Eğitim Programı ile Evlilik Öncesi Eğitim Programı veriliyor.

900 bin gence evlilik öncesi eğitim

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla Aile Eğitim Programı ile Evlilik Öncesi Eğitim Programı veriliyor.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:42
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900 bin gence evlilik öncesi eğitim

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile Eğitim Programı ile 2013'ten itibaren 1 milyon 269 kişiye ücretsiz eğitim verildi. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile 911 bin 550 genç ücretsiz eğitim aldı. Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programı kapsamında, Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından yararlanan kişi sayısını 2,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Bakanlık tarafından, ailenin bütünlüğünün korunması ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanması amacıyla Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla Aile Eğitim Programı (AEP) ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı veriliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın Evlilik Öncesi Eğitim Programı ve eğitim kitaplarıyla Türkiye'de evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin, evlilik hayatına hazırlanmalarına ve huzurlu bir yuva kurmalarına destek olunmasının amaçlandığını ifade etti.

Selçuk, bu programla evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini daha iyi tanıması, evlilikle ilgili gerçekçi beklentiler oluşturabilmesi, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini öğrenmesi ve evliliğe "iyi bir başlangıç yapabilme" fırsatı sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Eğitim ailede başlar anlayışıyla Aile Eğitim Programı ile 2013'ten itibaren eğitim, sağlık, iktisat, hukuk ve medya olmak üzere çeşitli alanlarda 1 milyon 269 kişiye ücretsiz eğitim verildi. Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile 2013'ten bu yana 3 bin 795 eğitimci ile 911 bin 550 genç ücretsiz eğitim aldı. Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programı kapsamında, Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim Programlarından yararlanan kişi sayısını 2,5 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yılın 9 ayında ise Evlilik Öncesi Eğitim Programları ile 198 bin 657, Aile Eğitim Programı ile 236 bin 636 kişiye eğitim verdik."

Evlilik Öncesi Eğitim Programı yaygınlaştırıldı

Evlilik Öncesi Eğitimi Programı, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesi ve korunması açısından önem arz ediyor.

Program çerçevesinde gençlere yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Evlilik yaşantısına bilinçli bireyler olarak girilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen Evlilik Öncesi Eğitim Programı ülke genelinde yaygınlaştırıldı.

Evlilik Öncesi Eğitimi Programı kapsamında eğitici el kitabının yanı sıra "Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri", "Aile Hukuku", "Evlilik ve Sağlık" ve "Eğitici El Kitabı" olmak üzere 4 modül hazırlandı.

Bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sağlanması amacıyla "Evlilik Öncesi Eğitim 2017-2018 Yaygınlaştırma Projesi" geliştirildi.

Proje kapsamında, TÜİK verilerine göre evliliğin ilk beş yılı içerisinde "geçimsizlik" nedeniyle boşanma sayılarının yüksek olduğu iller öncelikli olmak üzere 22 ilde valiler, belediye başkanları, muhtarlar, gençlere ulaşabilecek tüm kurum ve kuruluşların yetkilileri, dini liderler ve kanaat önderlerine yönelik evlilik öncesi eğitimin öneminin vurgulandığı istişare toplantıları yapılıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi dağıtılıyor

Söz konusu 22 ilde evlilik öncesi eğitimlerin daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kamu kurum ve kuruluşlarında görevli meslek elemanlarına yönelik eğitici eğitimleri düzenleniyor.

Evlilik Öncesi Eğitim kitaplarından sadeleştirilerek oluşturulan Evlilik Öncesi Eğitim El Rehberi eğitimlerde dağıtılıyor.

Projenin ilk aşaması geçen yıl Ankara, Kayseri, Malatya, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Antalya ve Adana illerinde tamamlandı. Projenin ikinci aşamasının İstanbul, İzmir, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Manisa, Ordu, Samsun, Tekirdağ, Van, Zonguldak ve Muğla'da düzenlenecek programlar ile yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler BakanlığıEvlilik öncesi Eğitim
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