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9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

Jandarmanın kimlik kontrolünde 9 yıldır kayıp olduğu bilgisine ulaşılan genç, ilk uçakla Almanya'dan kendisini almaya gelen ailesini tanımadı, kavuşma sevinçleri yarım kaldı.

9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

Jandarmanın kimlik kontrolünde 9 yıldır kayıp olduğu bilgisine ulaşılan genç, ilk uçakla Almanya'dan kendisini almaya gelen ailesini tanımadı, kavuşma sevinçleri yarım kaldı.

06 Şubat 2017 Pazartesi 09:53
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9 yıllık hasretin kavuşma sevinci yarım kaldı

Menteşe jandarmasının kimlik kontrolünde 9 yıldır kayıp olduğu bilgisine ulaşılan genç, ilk uçakla Almanya'dan kendisini almaya gelen ailesini tanımadı, kavuşma sevinçlerini yarım bıraktı.

Alınan bilgiye göre, Muğla- Denizli karayolunda şüpheli bir kişinin Denizli yönünde yürüdüğü ihbarını alan Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Gazeller mevkisinde durdurulan şüphelinin üzerinden 43 yaşındaki Edip Kalem adına kimlik çıktı.

Jandama ekipleri, kimlik kontrolü yaparken o anları kamera ile de görüntüledi. Görüntülerde jandarmanın "Nereye gidiyorsun?" diye sorduğu Kalem, "Karayoluyla yürüyerek Ankara'ya gidiyorum" yanıtını veriyor. Jandarma "Ne iş yapıyorsun?" diye sorduğunda, "İnşaatlarda çalışıyorum, pamuk tarlalarında, zeytin bahçelerinde danışmanlık yapıyorum, iş deneyimlerim çok" diyen Kalem, üzerinde iletişim aracı olmadığını söyledi.

"Ulaşabileceğimiz bir yakınınız var mı?" sorusuna "Ankara'da bir şirketim var, olsa olsa onlar vardır" diyen Kalem'in tek başına bırakılmasının uygun olmayacağına karar veren jandarma ekipleri, "O zaman buyurun sizi misafir edelim, çay söyleyelim, karnınızı doyuralım" diyerek karakola götürdü.

Karakolda yapılan genel bilgi toplama (GBT) kontrolünde herhangi bir suça karışmadığı anlaşılan Almanya doğumlu Kalem'in kütüğünün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Demirlciik Mahallesi nüfusuna kayıtlı olmasından hareketle mahalle muhtarıyla telefon bağlantısı kuruldu.

Muhtar, Kalem'i, 2008'den beri Almanya'daki ailesinin aradığını söyledi ve iletişim bilgilerini verdi.

Aile ilk uçakla Almanya’dan geldi

Jandarmanın irtibat sağladığı ailesi, 9 yıldır aradıkları çocuklarının emin ellerde olduğunu öğrenir öğrenmez ilk uçakla İstanbul'a, ardından akşam saatlerinde Milas-Bodrum Havalimanına geldi.

Jandarmanın karşıladığı Sevim, İbrahim Kalem çifti, Menteşe İlçe Komutanlığına getirildi. 9 yıllık hasretlerini sağ salim buldukları oğullarına sarılarak gidermeye çalışan Kalem çifti gözyaşlarını tutamadı ancak aynı karşılık oğullarından gelmedi.

Gözyaşı döken yaşlı çifte şaşkın şaşkın bakan Edip Kalem, “Bu beyefendi ve hanımefendiyi gördüğüm için çok mutluyum. Hanımefendi ve beyefendiye sağlık ve mutluluk diliyorum ancak kendilerini tanımıyorum.” dedi.

Edip Kalem, jandarmanın Sevim, İbrahim Kalem'in anne ve babası olduğunu, Almanya'dan geldiklerini ve 9 yıldır kendisini aradıklarını söylemesi üzerine hayatını Türkiye'de sürdürmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde yurt dışına çıkmayı düşünmüyorum. Kendim burada yaşamak istiyorum. Hanımefendi ve beyefendinin olumlu katkısı olursa olumlu bir çerçevede bu beyefendi ve hanımefendi ile yaşamayı düşünürüm.”

"Eğer öyle istiyorsa Türkiye'de yaşarız"

Ne yapacağını şaşıran anne Sevim Kalem, Almanya'da doğan oğlunun 2001'de üniversiteden mezun olduğunu, işletme okuduğunu ve 5 dil bildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye 2008'de vatani görevini yapmak üzere geldi. Yanında kimse yoktu. Kısa dönem yaptı askerliğini. İzmir Narlıdere'de acemiliğini, Tekirdağ Hayrabolu'da ise usta birliğinde tamamladı askerliğini. Sonra Ankara'ya çalışmak için gittiğini biliyoruz. O tarihten sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Oğlum bekar, hiç evlenmedi. Her fırsatta Türkiye'ye gelip aradık ama bir iz, bir haber bulamadık. Allah jandarmamızdan razı olsun. 9 yıl sonra bana oğlumu gösterdiler, onu buldular ve bana bu mutluluğu yaşattılar."

Baba İbrahim Kalem de oğullarını bu süre zarfında aramadık yer bırakmadıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirtti.

Kalem, "Bunca sene sonra bulduğum evladım eğer Türkiye'de yaşamak istiyorsa yaşarız. Elbet bizi hatırlayacaktır, ümidimiz hep var." diye konuştu.

Bu gelişmelerin ardından Edip Kalem, psikolojik durumunun tespiti için Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada psikoloğun yapacağı görüşmelerin sonucu ortaya koyacağı görüş üzerine Edip Kalem'in ailesine teslim edilip edilmemesine karar verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
MenteşeAlmanyaMuğlaGBT
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