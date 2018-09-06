9 EYLÜL VENÜS AKREP BURCUNDA 

TRANSİT SÜRESİ: 9.9.2018 – 31.10.2018 ( 1. Venüs/Akrep dönemi)

2. 12.2018- 7.1.2019 (2. Venüs/Akrep dönemi)

VENÜS RETROSU:

5 Ekim 2018 10°50’/Akrep başlıyor.

31 Ekim’de Venüs Terazi burcuna geçip, retro olarak geri hareketine devam ediyor.

16 KASIM 2018 25°14’/Terazi retro bitiyor.

(Venüs retrosu ile ilgili geniş bilgiyi: https://www.youtube.com/watch?v=IFsM5VKYLQ4 ‘tan izleyebilirsiniz.)

VENÜS DİREK HAREKETİ:

17 KASIM 2018 25°14’/Terazi direk hareketine başlıyor.

2 ARALIK’ta VENÜS tekrar AKREP burcuna geçiyor.

7 OCAK 2018’te Akrep burcundaki yolculuğunu tamamlıyor.

VENÜS KONULARI:

İKİLİ İLİŞKİLER

DİPLOMASİ

FİNASAL KRİZ

İlk transitisini bu yıl içinde 9.10.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında ve ikincisini yıl sonunda 2. 12.2018 başlayıp, yeni yılın ilk haftasını da kapsayan 7.1.2019 bir VENÜS AKREP sürecini yaşayacağız…

Dolayısı ile bu tarihler arasında, VENÜS’ün konuları itibari ile;

Dünya’da

Diplomatik krizlerin tüm Dünya’da kendisini göstereceği ve bu süreçte

Finansal Kriz’in tüm Dünya’da yaşanacağı bir dönem var önümüzde.

Borsa spekülasyonları, manipüle edilen piyasalar.

Döviz hareketleri, muhtemel kriz dönemleri

Derin devlet kapitalleri ve görünmez bir finansal savaş/kriz.

Ayrıca bu süreçte:

Derin devlet

Ajanlar, Ajan ilişkileri, kadın ajanlar

Kazılar, arkeologlar

Yer altı değerleri, kıymetli madenler

Mafya, yer altı dünyası, tefeciler, kara para

Medyumlar, ölüm deneyleri, okültizm gibi gizemli “öte alem” ile ilgili konular

Bu süreçte DÜNYA’nın ilgilendiği konulardan olacaktır.

“Kişisel etkilerine” bakarsak VENÜS’ün AKREP burcundan geçişinde:

Tutkulu Aşklar, ihtiras

Bir türlü bitirilemeyen, ancak çürümeye başlamış aşklar

Hırs, nefret, öfke, kıskançlık, intikam gibi “uç duygularda” yaşanan aşklar.

Dedektiflik, şüphecilik, araştırmalar

Cinsellik

Aşk cinayetleri/ intiharları

Kadın cinayetleri

Kadınlarda gizem ve çekicilik

Konularıyla yaşayacağız bu Venüs’ün Akrep dönemini.

VENÜS AKREP BURCUNDAYKEN:

Venüs Akrep’te düşük olduğu burçtadır.

Burada Venüs’ün fonksiyonlarının doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için Akrep burcunun kendi derinliklerine bakabilme cesareti gerekir. Fark etmeler ve yüzleşmeler ile kişi derin bir dönüşüm geçirebilir.

Dönüşüm için; irade, yeniden doğabilmek ve teslimiyet gibi uç boyutlarda deneyimler yaşabilir.

Akrep sabit bir burç olduğu için kişi sevgi ve ilişki konularında sabit ve inatcı bir tutum içinde olabilir.

Kişinin ilişki kurma biçimi yoğun, tutkulu ve sahiplenicidir.

Venüs Akrep’te tüm bu sorulara cevap arayacağız?

Nasıl seviyoruz?

Nasıl aşık oluyoruz?

Değer bilincimiz nedir?

Öz değerimiz nedir?

Farkındalık, teslimiyet ve dönüşümü ne kadar başarabiliyoruz?

İkili ilişkimizin kalitesini, nelerden haz aldığımızı, değer anlayışımızı, aşka olan tutkulu yaklaşımımızı, bu süreçte sorgulayacağız.

Özellikle yıl içinde Venüs’ün ikinci defa Akrep burcuna geçeceği 5 Aralık 2018 ile 7 Ocak 2019 arasında ki bu süreçte; adeta “Aşk’taTango” döneminden bahsedebiliriz.

Son derece derinden hissettiğiniz duygular bu süreçte size eşlik edecektir. Ya çok sever ya da çok nefret edersiniz. Aşkı; ortada bir duygu şeklinde yaşayamazsınız bu dönemde.

Tutkulu bir aşık olup, şehveti de yaşarken, bir bakarsınız ki, nefret, kıskançlık, şüphe gibi duygularla kavruluyorsunuz.

İşte bu tip en uçlarda yaşanan duygular eşlik eder, bu süreçte yaşanan aşklara.

“Ya benimsin, ya kara toprağın!” Venüs Akrep transitini en iyi anlatan cümlelerden biridir.

Gözü kara aşıkların, çaresizliğine ve derin aşklarına tanık oluruz bu günlerde.

Oysa bu günlerde Venüs Akrep döneminde ruhunuzu Tango’nun ritmine bırakmanız en doğru şekilde bu enerjiyi karşılamanızı sağlayacaktır.

Bu süreçte yüzeysel hiçbir duyguya yer yoktur.

Herşey derinden yaşanır…

Duygu yönünden; en dip ile en zirve arasında gidip geliriz bu günlerde.

Bugünlerde partnerimizden şüphe etmeye, onun bir dedektif gibi takip etmeye, hakkında bilgi toplayıp, araştırma yapmaya meyilli olabiliriz.

Ancak bu dönemi besleyen duygulara da dikkat edersek; yaşayacaklarımızın kıskançlık, hırs, kin , intikam gibi duyguları da yaşarsak şaşırmayalım.

Ayrıca bu dönemde aldatmalar, tutkular gözü kara cesaret yüklü aşklar da yaşabilir.

Ancak, sadece gerçek olanın ayakta kalabileceği, diğer her türlü çürümekte olan ilişkilerin değişim ve dönüşümden geçeceğini unutmayalım…

Bu derin duyguların eşliğinde Dünya üzerinde ki etkilerinin de hiç te kolay olmayacağını anlayabiliriz.

VENÜS AKREP’te rahat edemediği bir alanda olduğundan bu enerji Dünya çapında diplomasinin de zorlanacağı bir süreç olacağını gösteriyor.

Bu tarihler arasında, tüm Dünya’da “uç boyutta” duyguların ( kin, nefret, intikam, hırs gibi ) deneyimleneceği, bir süreç olacaktır.

Diğer taraftan; sembol olarak düşündüğümüzde;

Venüs = Para, değer

Akrep = Kriz, manipülasyon, hayatta kalma

olduğundan, bu süreçte gerçekleşebilecek piyasalardaki krizlerede dikkat çekiyor gökyüzü.

Piyasalarda yaratılan spekülasyonlarla dalgalanmaların olabileceği bir süreç olacaktır.

Yaşanacaklarla; tüm bu krizlerden nasıl hayatta kalacağımızı deneyimleyebiliriz.

Değişim ve dönüşüm geçirip, işe yaramayanın ayıklandığı, derinden atılan adımların söz konusu olduğu bir dönem yaşanabilir.

Bu dönemde derin devlet işleri, mit veya istihbarat veya ajan olayları gündem oluşturabilir.

Yeraltı dünya’sı, mafya, tefeciler, kara para konuları da ayrıca bu dönemin etkin olacak olan diğer enerjilerinden olacaktır.

Kazılar yeraltında tarihi eserler yeni keşiflerin de olabileceği bir süreçtir.

Yer altı madenleri, petrol, gaz ve değerli taşlar ve değerli metaller, bu süreçte Dünya’nın gündemi olacaktır.

Gelecek konumuz;

5 Ekim 2018 – 18 Kasım 2018 arasında yaşanacak olan, her 2,5 yılda bir yaşanan VENÜS RETRO’su ile ilgilidir.

Takipte kalın.

Astrolog: Özlem Çetinkaya YILMAZ