85'lik dede askere gidiyor

BURSA - Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Mümin Özer, gençliğinde Bulgaristan'da yaşadığı için Türkiye'de askere gidemedi. Vicdanen rahatsız olan Özer, yaptığı başvuru üzerine, engelli vatandaşlarla bir gün temsili askerlik yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Mümin Özer, Türk ordusunda askerlik yapamamasının her zaman içinde bir ukde olarak kalmasından dolayı bu yola başvurduğunu söyledi.

Hayatında 3 mutlu gün olduğunu belirten Özer, ''Bunlardan birincisi Bulgaristan'dan Türkiye'ye ayak bastığım gün, ikincisi ise torunumu komando olarak gördüğüm gün, üçüncüsü ise benim askere kabul edildiğim gündür'' dedi.

Bulgaristan'da yaşadığı dönemlerde çok vatan hasreti çektiğini anlatan Özer, bu durumun kendisine vatanın ve al yıldızlı bayrağın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrettiğini söyledi.

Askerlik yapmak üzere başvurma hikayesini anlatan Mümin dede, şunları kaydetti: