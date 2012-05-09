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85'lik dede askere gidiyor

Türkiye'de askerlik yapamadığı için vicdanen rahatsız olan Bulgaristan göçmeni Mümin Özer, 85 yaşında askere gidiyor.

85'lik dede askere gidiyor

Türkiye'de askerlik yapamadığı için vicdanen rahatsız olan Bulgaristan göçmeni Mümin Özer, 85 yaşında askere gidiyor.

09 Mayıs 2012 Çarşamba 13:12
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85'lik dede askere gidiyor
BURSA - Bursa'da yaşayan 85 yaşındaki Mümin Özer, gençliğinde Bulgaristan'da yaşadığı için Türkiye'de askere gidemedi. Vicdanen rahatsız olan Özer, yaptığı başvuru üzerine, engelli vatandaşlarla bir gün temsili askerlik yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Mümin Özer, Türk ordusunda askerlik yapamamasının her zaman içinde bir ukde olarak kalmasından dolayı bu yola başvurduğunu söyledi.
Hayatında 3 mutlu gün olduğunu belirten Özer, ''Bunlardan birincisi Bulgaristan'dan Türkiye'ye ayak bastığım gün, ikincisi ise torunumu komando olarak gördüğüm gün, üçüncüsü ise benim askere kabul edildiğim gündür'' dedi. 
Bulgaristan'da yaşadığı dönemlerde çok vatan hasreti çektiğini anlatan Özer, bu durumun kendisine vatanın ve al yıldızlı bayrağın ne kadar önemli bir şey olduğunu öğrettiğini söyledi.
Askerlik yapmak üzere başvurma hikayesini anlatan Mümin dede, şunları kaydetti: 
''Hastaneye gittiğimde iki asker yanıma oturmak için izin istedi. 'Siz ne kadar şanslı insanlarsınız, bu vatana askerlik yapıyorsunuz' dedim. Onlar da 'Amca sen askerlik yapmadın mı?' diye sordular. Ben askerlik yaptığımı ama Bulgaristan'da askerlik yaptığımı bu yüzden şanssız olduğumu söyledim. Beni bugün askere alsalar gideceğimi söyledim. Askerlerden biri benden telefon numaramı istedi. Benim bu isteğimi komutanına ileteceğini söyledi. Komutan, benim askerlik şubesine başvurmamı, engelli vatandaşlarla beraber bir günlüğüne askerlik yapabileceğimi söyledi. Ben de hemen ertesi gün askerlik şubesine başvurdum.'' 

AA

Son Güncelleme: 09.05.2012 05:18
Anahtar Kelimeler:
Asker
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