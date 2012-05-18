80 yaşında okumayı öğrendi

Çelikhan ilçesinde 80 yaşında okuma-yazma öğrenen Hanım Hancı, sertifikasını törenle aldı.

Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kurslarda okuma-yazma öğrenen kursiyerlere törenle sertifikaları verildi. 80 yaşında okuma-yazma öğrenen Hanım Hancı, törende ilgi odağı oldu.

Törende eğitim gördüğü kitaptan bir şiir okuyarak, okumayı öğrendiğini gösteren yaşlı kadın, salonda uzun süre alkışlandı.

Hanım Hancı okuma-yazma kursu sayesinde Türkçe de öğrendiğini ifade etti.

Çelikhan Kaymakamı Murat Uz, yaşlı kadını azminden dolayı kutlayarak, isteğini sordu.

Hanım Hancı da bulaşık makinesine ihtiyacının olduğunu ifade ederek, Kaymakam'dan kendisine bulaşık makinesi almasını istedi.

Bunun üzerine Kaymakam Uz da yaşlı kadına makine alma sözü verdi.

AA