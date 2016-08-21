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80 günde 186 kişi boğuldu

Yurt genelinde etkili olan sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl ve kanal gibi yerlerde 80 günde 85'i çocuk 186 kişi yaşamını yitirdi.

80 günde 186 kişi boğuldu

Yurt genelinde etkili olan sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl ve kanal gibi yerlerde 80 günde 85'i çocuk 186 kişi yaşamını yitirdi.

21 Ağustos 2016 Pazar 12:29
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80 günde 186 kişi boğuldu
HATAY 

Üç tarafı denizle çevrili Türkiye'de havaların ısınmasıyla serinlemek isteyenler denize, buna ulaşamayanlar da kanal ve göletlere giriyor. Alınan tüm tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen ülke genelinde hemen hemen her gün boğulma vakası yaşanıyor.

Denizler ve havuzlarda cankurtaranlı, kanal ve göletlerde ise tel örgü, çit ve tabelalı önlemlere rağmen 1 Haziran'dan itibaren 80 günde 58 ilde 85'i çocuk 186 kişi boğuldu.

Derelerde 1'i Suriyeli, 1'i İranlı, 19'u çocuk 37 kişi, barajlarda 6'sı çocuk 16 kişi, göletlerde 16'sı çocuk 26 kişi, sulama kanallarında 5'i Suriyeli 21'i çocuk ve 1'i Suriyeli yetişkin 31 kişi, havuzlarda 7'si çocuk 10 kişi, şelalede ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise 2'si Alman turist, 16'sı çocuk 65 kişi boğuldu. 

En çok boğulma vakasının yaşandığı iller Konya, Adana ve Antalya oldu.



Portatif yüzme havuzları
Yurdun çok sayıda ilinde meydana gelen boğulma olaylarına karşı ise çeşitli önlemler alındı.

Adana'da Seyhan İlçe Belediyesi tarafından kentteki 20 okulun bahçesine kurulan portatif yüzme havuzlarıyla, çocukların sulama kanallarına girmeleri ve boğulmaları önlenmeye çalışıldı.

İlçedeki bazı okulların bahçelerine kurulan ve özel güvenlik görevlilerinin kontrolünde, usta öğreticilerin gözetiminde hizmet veren havuzlardan 6-13 yaş grubundaki çocuklar ücretsiz faydalanması imkanı sağlandı.

Kahramanmaraş'ta da Onikişubat Belediyesi, okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurdu.

Çocuklar, yaz aylarında serinlemek için su kanallarına giderek boğulma tehlikesi yaşaması yerine, okul bahçelerinde kurulan 30 portatif yüzme havuzlarında güvenli şekilde serinliyor.

İzmir'de zabıtalar denizde iş başında
İzmir'in 43 kilometrelik sahil bandına sahip Menderes ilçesinde geçen yıl oluşturulan deniz zabıtası ekibi, bugüne kadar boğulmaların önlenmesi, kaçak göçmenler ve deniz kirliliği ile mücadelede görev aldı.

Ahmetbeyli, Özdere, Gümüldür gibi denize kıyısı olan mahallelerde vatandaşların güvenle denize girmesini sağlamak ve kirliliği önlemek için kurulan ekip, her gün Özdere'deki limandan tekneleriyle açılarak sahil bandında devriye geziyor.

Tekne kaptanı ve can kurtarandan oluşan ekip, denize girenlerin can güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Ekipler, tatilcilere hayati tehlike yaratacak aktivitelerden kaçınmaları, su sporu yapanların da can yeleği takmaları için uyarılarda bulunuyor, sürat teknelerinin emniyet şeridini ihlal etmesini engelliyor.

Polis vatandaşları boğulmalara karşı broşürle uyardı
Gaziantep, Ordu ve Osmaniye'de polis vatandaşları boğulmalara karşı broşürle uyardı.

Yaz aylarında göletlerde ve barajlarda meydana gelen boğulma olaylarının önüne geçmek için harekete geçen ve özellikle son dönemlerde yaşanan boğulma vakalarına dikkati çeken ekipler, akıntı ve boğulmaya karşı alınması gereken önlemler ile ilgili için üzerinde ''Serinlemek isteyenler dikkat, canımızdan olmayalım'' yazılı broşür broşür dağıttı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekipleri, Karadeniz ve İzmit Körfezi'nde boğulma tehlikesi geçiren 289 kişiyi kurtardı.

AA

Son Güncelleme: 21.08.2016 12:30
Anahtar Kelimeler:
Boğulma- Önce Vatan Gazetesi
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