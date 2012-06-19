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8 çocuk yapan anneye madalya

Türkmenistan'da 3 çocuğu olana hayat bedava, 8 çocuğu olana ise devlet madalyası veriliyor.

8 çocuk yapan anneye madalya

Türkmenistan'da 3 çocuğu olana hayat bedava, 8 çocuğu olana ise devlet madalyası veriliyor.

19 Haziran 2012 Salı 13:14
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8 çocuk yapan anneye madalya

Nüfusun arttırılmasını amaçlayan Türkmenistan yönetimi, 8 çocuk yapan kadını Devlet Üstün Şeref Madalyası ile ödüllendiriyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk önerisi, Türkiye'de bazı kesimler tarafından eleştirilirken, 488 bin kilometrekare yüzölçüme sahip Türkmenistan'da, 6 milyona yaklaşan nüfusu artırmak için devlet imkanları seferber ediliyor.  Ülke nüfusunun arttırılması için çeşitli tedbirleri devreye sokan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, son olarak, çıkardığı bir kararname ile sekiz ve daha fazla sayıda çocuk dünyaya getiren kadınları Devlet Üstün Şeref Madalyası ile ödüllendiriyor. Kararname gereğince, bir kadın 8 çocuk sahibi olursa, o anneye Devlet Başkanı Berdimuhamedov tarafından Devlet Üstün Şeref Madalyası takdim ediliyor ve oldukça yüksek miktarlarda özel bir ikramiye veriliyor.  Yine bu anneler akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su gibi giderleri ödemiyor, uçak dahil her türlü toplu ulaşım aracından, bütün kamu hizmetlerinden ücretsiz, sınırsız ve kotasız yararlanıyor. 


3 çocuklu ailelere devlet yardımı

Türkmenistan'da çok çocuklu ailelere yönelik çok çeşitli avantajlar var. Örneğin çocuk sayısı 3 olan aileye, Başkent Aşkabat'ta tamamı beyaz mermer kaplamalı yeni lüks apartmanlardan bir daire ve bir araba veriliyor. Ayrıca bütün aile fertleri kamu hizmetlerinin pek çoğundan ücretsiz olarak yararlandırılıyor. 
Türkmenistan'da ayrıca ''Toy Merkezleri'' adı verilen, devlet tarafından oldukça görkemli ve lüks düğün salonları inşa ediliyor ve evlenecek çiftler düğünlerini buralarda ücretsiz yapıyor.

AA

Son Güncelleme: 19.06.2012 05:15
Anahtar Kelimeler:
8 çocuk Yapan Anneye Madalya
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