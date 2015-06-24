71 yaşındaki fakülte birincisinin başarı öyküsü

SAKARYA - İki çocuk ve üç torun sahibi Gülöz Serin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştan beri resme ilgisi olduğunu, 46 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra kendisini denemek için girdiği üniversite sınavından 288 puan aldığını ve sonra yetenek sınavlarına girmeye karar verdiğini söyledi.

Eşinin rızasını aldıktan sonra son sınava ayın 13'ünde girdiğini anlatan Serin, "13 numaralı soru çıktı, 13 numaralı masada oturuyordum ve resim bölümünü 13. olarak kazandım. Geçen yıl da 13. Ekim Geçidi sergisine katıldım. Ben uğura inanmam ama 13'ün bende bir etkisi olmuştur" ifadelerini kullandı.

Kendisinin okuması için daha çok gelinlerinin destek verdiğini belirten Serin, 4 yıllık eğitim sürecinde eşinin çok büyük katkısının olduğunu ifade ederek, "Kocaeli'nin Eşme Mahallesi'nde oturuyorum. Beni her sabah okula götürdü, akşam da eve getirdi. Bir eksiğim olduğunda gitti evden getirdi. o nedenle eşime çok şey borçluyum" diye konuştu.

SAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Besim Dellaloğlu da öğrencisi Serin'in, resim bölümü ve güzel sanatlar fakültesi birincisi ve aynı zamanda üniversite ikincisi olduğunu anımsatarak, "Güloz hanımın 3,99 ortalaması var, yani bütün derslerden 'A' almış, bir tek dersten 'BA' almış. Bu da çok özel bir durum" şeklinde konuştu.