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7 şehir için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana'da sıcak hava dalgası beklendiği uyarısında bulundu

7 şehir için sıcak hava uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana'da sıcak hava dalgası beklendiği uyarısında bulundu

21 Temmuz 2015 Salı 11:43
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7 şehir için sıcak hava uyarısı

MERSİN - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, sıcak hava dalgası beklendiğini duyurduğu Mersin, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay ve Adana'daki vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklığının bu hafta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi.

En yüksek hava sıcaklıklarının Mersin'de 37, Kahramanmaraş'da 41, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde 43, Osmaniye ve Hatay'da 37, Adana'da ise 39 dereceye çıkmasının beklendiği bildirildi.

Beklenen sıcak hava dalgasının neden olabileceği, başta güneş çarpması gibi sağlık problemleri ile zirai faaliyetlerde yaşanabilecek olumsuzluklara vurgu yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması da tavsiye edildi.

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 12:24
Anahtar Kelimeler:
önce VatanSıcak Hava
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