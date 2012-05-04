Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

7 çocuk annesi 45 yıl nüfusa kayıtsız yaşadı

Siverek'te resmi nikahsız yaşadığı kişinin işlediği suçtan dolayı cezaevine girmesi üzerine 7 çocuğuyla ortada kalan 45 yaşındaki kadının ''saklı nüfus'' kapsamında olduğu, yardım için müracaat edince ortaya çıktı

7 çocuk annesi 45 yıl nüfusa kayıtsız yaşadı

Siverek'te resmi nikahsız yaşadığı kişinin işlediği suçtan dolayı cezaevine girmesi üzerine 7 çocuğuyla ortada kalan 45 yaşındaki kadının ''saklı nüfus'' kapsamında olduğu, yardım için müracaat edince ortaya çıktı

04 Mayıs 2012 Cuma 19:18
633 Okunma
7 çocuk annesi 45 yıl nüfusa kayıtsız yaşadı

ŞANLIURFA - Siverek'te resmi nikahsız yaşadığı kişinin işlediği suçtan dolayı cezaevine girmesi üzerine 7 çocuğuyla ortada kalan 45 yaşındaki kadının, ''saklı nüfus'' kapsamında olduğu yardım için müracaat edince ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçede gündelik işlerde yevmiye karşılığı çalışan İsmail İli, nüfus kaydedilmeyen Fatime Çiftçi ile 17 yıl önce resmi nikahsız birlikte yaşamaya başladı.

7 çocuk sahibi İli, 2 ay önce işlediği bir suçtan dolayı tutuklanınca Fatime Çiftçi, yaşları 4 ile 16 arasında değişen çocuklarıyla ortada kaldı.

Dicle Mahallesi'nde kiralık bir evde hayırseverlerin desteğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan Çiftçi, yardım alabilmek için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na müracaat edince, eve gelerek incelemede bulunan ekipler, Fatime Çiftçi'nin nüfus kaydı ve resmi nikahının bulunmadığı belirlendi.

Yetkililerin yönlendirmesi sonucu Çiftçi, kaydını yaptırıp nüfus cüzdanı çıkarmak için İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Çiftçi, yardım alabilmek için işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

-Annesinin de kimliği yok

Gazetecilerin görüştüğü Fatma Çiftçi, resmi nikahsız yaşadığı kişi cezaevinde olduğu için ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, bir an evvel devletten yardım beklediğini söyledi.

İlçeye bağlı bir köyde dünyaya geldiğini ve ailesinin kendisini nüfusa kaydettirmediğini aktaran Çiftçi, okuma yazma bilmediğini ve resmi nikahı da bulunmadığını ifade etti.

O nedenle şu ana kadar hiçbir kurumdan yardım alamadığını dile getiren Çiftçi, zor durumda olduklarını, çocuklarının babası cezaevinden çıkana kadar birilerinin yardımına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Siverek Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Güler Akbulut da Fatime Çiftçi'nin vatandaşlık müracaatıyla ilgili evrak hazırlayıp, Genel Müdürlüğe gönderdiklerini söyledi.

''Saklı nüfus'' durumundaki Fatime Çiftçi'nin annesinin de nüfus kaydı bulunmadığını, işlemlerin o nedenle uzadığını aktaran Akbulut, işlemin onaylanmasının ardından Çiftçi'ye kimlik verilebileceğini kaydetti.

Akbulut, ''evlat edinme senedi'' ile çocuklarını nüfusuna kaydettiren babanın da cezaevinden çıkmasının ardından birlikte yaşadığı Fatime Çiftçi ile resmi nikah kıyabileceğini kaydetti.

Bu arada Siverek Belediyesi yetkilileri de söz konusu aileye en kısa sürede yardım yapılacağını bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 11:19
Anahtar Kelimeler:
7 çocuk Annesi 45 Yıl Nüfusa Kayıtsız Yaşadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ