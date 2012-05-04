7 çocuk annesi 45 yıl nüfusa kayıtsız yaşadı

ŞANLIURFA - Siverek'te resmi nikahsız yaşadığı kişinin işlediği suçtan dolayı cezaevine girmesi üzerine 7 çocuğuyla ortada kalan 45 yaşındaki kadının, ''saklı nüfus'' kapsamında olduğu yardım için müracaat edince ortaya çıktı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilçede gündelik işlerde yevmiye karşılığı çalışan İsmail İli, nüfus kaydedilmeyen Fatime Çiftçi ile 17 yıl önce resmi nikahsız birlikte yaşamaya başladı.



7 çocuk sahibi İli, 2 ay önce işlediği bir suçtan dolayı tutuklanınca Fatime Çiftçi, yaşları 4 ile 16 arasında değişen çocuklarıyla ortada kaldı.



Dicle Mahallesi'nde kiralık bir evde hayırseverlerin desteğiyle yaşamını sürdürmeye çalışan Çiftçi, yardım alabilmek için Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na müracaat edince, eve gelerek incelemede bulunan ekipler, Fatime Çiftçi'nin nüfus kaydı ve resmi nikahının bulunmadığı belirlendi.



Yetkililerin yönlendirmesi sonucu Çiftçi, kaydını yaptırıp nüfus cüzdanı çıkarmak için İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne başvurdu. Çiftçi, yardım alabilmek için işlemlerinin en kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.



-Annesinin de kimliği yok



Gazetecilerin görüştüğü Fatma Çiftçi, resmi nikahsız yaşadığı kişi cezaevinde olduğu için ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, bir an evvel devletten yardım beklediğini söyledi.



İlçeye bağlı bir köyde dünyaya geldiğini ve ailesinin kendisini nüfusa kaydettirmediğini aktaran Çiftçi, okuma yazma bilmediğini ve resmi nikahı da bulunmadığını ifade etti.



O nedenle şu ana kadar hiçbir kurumdan yardım alamadığını dile getiren Çiftçi, zor durumda olduklarını, çocuklarının babası cezaevinden çıkana kadar birilerinin yardımına ihtiyaçları olduğunu kaydetti.



Siverek Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Güler Akbulut da Fatime Çiftçi'nin vatandaşlık müracaatıyla ilgili evrak hazırlayıp, Genel Müdürlüğe gönderdiklerini söyledi.



''Saklı nüfus'' durumundaki Fatime Çiftçi'nin annesinin de nüfus kaydı bulunmadığını, işlemlerin o nedenle uzadığını aktaran Akbulut, işlemin onaylanmasının ardından Çiftçi'ye kimlik verilebileceğini kaydetti.



Akbulut, ''evlat edinme senedi'' ile çocuklarını nüfusuna kaydettiren babanın da cezaevinden çıkmasının ardından birlikte yaşadığı Fatime Çiftçi ile resmi nikah kıyabileceğini kaydetti.



Bu arada Siverek Belediyesi yetkilileri de söz konusu aileye en kısa sürede yardım yapılacağını bildirdi.

