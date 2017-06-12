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67 yaşında tıp fakültesini bitirdi

Samsun'da 46 yıldır eczacılık yapan, daha önce iki fakülte ve bir yüksekokul bitiren 67 yaşındaki Berker, şimdi de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmeye hazırlanıyor.

67 yaşında tıp fakültesini bitirdi

Samsun'da 46 yıldır eczacılık yapan, daha önce iki fakülte ve bir yüksekokul bitiren 67 yaşındaki Berker, şimdi de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmeye hazırlanıyor.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:57
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67 yaşında tıp fakültesini bitirdi

Samsun'da 46 yıldır eczacılık yapan, daha önce iki fakülte ve bir yüksekokul bitiren Gönül Berker (67), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılında başladığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesini 6 yılda tamamladığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1971 yılında mezun olduktan sonra Samsun'da eczane açarak çalışmaya başladığını anlatan Berker, şöyle devam etti:

"İdealist bir eczacı olarak mesleğimi yapıyordum. Evlendim iki çocuğum oldu. 21 yıl sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde eğitime başlayarak 1996 yılında mezun oldum. Ardından OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Bölümünü tamamladım. Okullar bitince sıkıldım ve tekrar üniversite okumak istedim. Gençlik yıllarımdaki hayalim olan doktorluk mesleği için girdiğim tıp fakültesini 6 yıl önce kazandım ve mezun oluyorum.''

"Genç hissettirdi"

Kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi çok sevdiğini, bu nedenle de sürekli okuduğunu ifade eden Berker, tıp fakültesinde torunu yaşındaki öğrencilerle bir arada olduğunu ve onlardan çok şey öğrendiğini belirtti.

Üniversite öğrencileri arasında olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Berker, "Gençlerle olmak bana ayrı bir heyecan veriyor. Torunum yaşındaki öğrencilerin arasında olmak beni genç hissettirdi. Onlarla birlikte sürekli ders çalışıyoruz, beraber stajlara giriyoruz. Çok mutluyum.'' dedi.

"6 yılda fakülteyi bitirmesi bizi çok etkiledi"

OMÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Alapala da Gönül Berker ile 6 yıldır birlikte eğitim aldıklarını anlatarak, ''İlk gördüğümüzde dersimize girecek hocamız sandık. Daha sonra tanıştığımızda çok sevdik. 'Ben onun yaşında olsam gider mavi tura çıkar gezerdim, niye tıp fakültesinde sürünüyor?' diye düşünmüştüm. Ama o burada olmaktan çok mutlu. Bizden daha fazla enerjik ve daha fazla çalışıyor. Gerçekten bir mavi tura çıksa bu kadar keyif almaz ve mutlu olmazdı. Hiçbir bütünlemeye ve uzatmaya kalmadan 6 yılda fakülteyi bitirmesi bizi çok etkiledi.'' diye konuştu.

AA

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SamsunOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi67 Yaşında Tıp Fakültesini Bitirdi
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