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65 yıldır ilk günkü heyecanıyla berberlik yapıyor

Kırklareli'nde 65 yıldır berberlik yapan Yılmaz Kolcular, çıraklıkla adım attığı mesleğindeki heyecanını hiç yitirmedi.

65 yıldır ilk günkü heyecanıyla berberlik yapıyor

Kırklareli'nde 65 yıldır berberlik yapan Yılmaz Kolcular, çıraklıkla adım attığı mesleğindeki heyecanını hiç yitirmedi.

17 Şubat 2017 Cuma 11:38
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65 yıldır ilk günkü heyecanıyla berberlik yapıyor

Kırklareli'nde 65 yıldır berberlik yapan Yılmaz Kolcular, mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Sabah erken saatlerde açtığı 15 metrekarelik dükkanında müşterilerini ekmek teknesinin kapısında bekleyen Yılmaz Kolcular (82), ustasından emanet aldığı tebessümle yarım asrı aşkın süredir müşterilerini tıraş koltuğuna oturtuyor.

Elektrikli tıraş makinelerini kullanmayı sevmeyen Kolcular, eski tip tıraş makinesiyle müşterilerinin saçlarını kesmeye devam ediyor.

Yılların alışkanlığıyla her tıraş öncesi makinenin tarağını, makası zımparalayan Yılmaz Kolcular, işini şevkle yapıyor.

Çocukluktan gençliğe geçtiği 17 yaşında nasıl başlamışsa mesleğe aynı tarzda devam eden Yılmaz Kolcular, dükkanında tarihi de yaşatıyor.

"Ayakta durmakta zorlansam da ellerim iyi işliyor" diyen Yılmaz Kolcular,kentte pek çok berber yetiştirdiğini anlattı.

"Sen daha ölmedin mi berber?"

Emsallerinin emekli olduğu şehirde, arkadaşlarının "Sen hala ölmedin mi berber?" diye espri yaptığı Kolcular, sağlıklı bir insanın üretkenlikten asla vazgeçmemesi gerektiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KırklareliYılmaz Kolcular
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