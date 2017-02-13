65'inde okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Dünyaya geldiği Diyarbakır'da "kız çocukları okutulmaz" zihniyetiyle okula gönderilmeyen Kadriye Pişkin, Yalova'daki Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi tarafından yetişkinlere yönelik açılan kursta 65 yaşında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Pişkin, yaptığı açıklamada, çocukluk yıllarında yaşadığı Diyarbakır'da kız çocuklarının genelde okula gönderilmediğini söyledi. Kendisinin de okula gitmediğini ve okuma yazma öğrenmediğini belirten Pişkin, Halk Eğitim Merkezi ve Kent Konseyi tarafından yetişkinlere yönelik açılan kursu duyunca hemen başvurduğunu anlattı. Okuma yazmayı öğrendikten sonra kendisini hayata yeniden gelmiş gibi hissettiğini dile getiren Pişkin, şöyle konuştu:

"Anne ve babam beni okula göndermedi, o nedenle cahil kaldım. Şu an Çınarcık’ta oturuyorum ve okuma yazma kursuna geldim. Okuma yazmam olmadan önce herkese sorular soruyordum. Adres bilmiyordum, nereye gideceğimi bilmiyordum. Tarif üzerine gidiyordum. Şimdi serbestim. Okuma yazmayı çözdükten sonra kimseye sormadan Ankara'ya, Meclise kadar gidebilirim."

"Kız çocukları okula gitsin"

Günlük işlerinde bile okuma yazma bilmediği için zorluk çektiğini belirten Pişkin, "Eşimle yaşıyorum. Telefonuma bir mesaj geldiğinde okuyamıyor ve yanımdakilere okutuyordum. Okuma yazmayı öğrendikten sonra her yere gidebiliyor ve her mesajı da okuyabiliyorum. Kız çocukları okula gitsin. Anne ve babaları engel olmasın onlara, üniversitelere kadar okusunlar. Cahil kalmasın kimse." dedi.