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60 yıldır 'bakkal amca'
60 yıldır 'bakkal amca'

60 yıldır 'bakkal amca'

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 60 yıldır aynı dükkanda bakkallık yapan 83 yaşındaki Kazım Erdoğan, çalışma azmi ve çocuklara sevgisiyle dikkati çekiyor.

60 yıldır 'bakkal amca'

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 60 yıldır aynı dükkanda bakkallık yapan 83 yaşındaki Kazım Erdoğan, çalışma azmi ve çocuklara sevgisiyle dikkati çekiyor.

24 Nisan 2017 Pazartesi 10:44
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60 yıldır 'bakkal amca'

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bakkallık yapan Kazım Erdoğan, 60 yıl önce babasından kalan dükkanda başladığı işini, "Marketler açılınca tadı kalmadı." dese de sürdürüyor.

Bakkal olan babasını henüz 7 yaşındayken kaybeden 83 yaşındaki Erdoğan, askerden döndükten sonra 23 yaşında Gümüş Mahallesi'ndeki babasından kalan dükkanı tekrar açtı. O günden bu yana kepenk indirmeyen Erdoğan, 60 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Erdoğan, ilerlemiş yaşına ve sağlık sorunlarına rağmen baba hatırası bakkal dükkanını açık tutmanın ve çocukların "bakkal amcası" olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kazım Erdoğan, yaptığı açıklamada, dükkanını artık para kazanmak için değil, insanlara hizmet etmek için açık tuttuğunu, bakkalında her çeşit ürünü bulundurduğunu söyledi.

"Eskiden veresiye alan getiriyordu, şimdi inkar ediyor"

Eski bakkallık günlerini özlemle anan Erdoğan, "Marketler açılınca bizim işlerin tadı kalmadı. Eskiden dürüstlük her şeyin önündeydi. Veresiye alan sonra getirip veriyordu. Şimdi isteyince bazıları inkar ediyor. Eskiden çok fazla çeşit yoktu ama her şey değerliydi. Şimdi ise çeşit bol ama bir değeri yok." ifadesini kullandı.

Mesleğini severek yaptığını dile getiren Erdoğan, "Satış yapayım yapmayayım, burada oturuyorum, dükkanımı açık tutuyorum. En iyi müşterilerim çocuklar. Çocukları çok seviyorum. Onlarla konuşmak, sohbet etmek aslında bu dükkanı açık tutmamın en büyük nedeni." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
AmasyaGümüşhacıköyBakkal Amca
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