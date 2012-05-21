6 öğrenciyi deniz aldı

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Karaağaç beldesinde serinlemek için denize giren Kur'an kursu öğrencilerinden 5'inin boğulduğu, 1'inin kaybolduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan ilçesindeki Kur'an kursunda okuyan bir grup öğrenci Karaağaç beldesine gelerek denize girdi.

Denize giren öğrencilerden 5'i boğuldu, 9 öğrenci çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarılan öğrenciler İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Denize giren öğrencilerden 1'inin kaybolduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kimlikleri belirlendi

Karaağaç beldesinde denize girdikten sonra kaybolan öğrencilerden Ömer Faruk Kurter'in cenazesi yapılan çalışmalar sonucu bulundu. Denizde boğulan diğer 5 öğrencinin isimlerinin ise Eyyüp Can Seher, Ramazan Duran Güven, Mustafa Kul, Mehmet Bilgin ve İzzet Zorba olduğu öğrenildi.

Öğrencilerin cenazesi İskenderun Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısının da katıldığı otopsinin ardından cenazeler ailelerine teslim edildi.

Boğulma tehlikesi geçiren ve çevredekiler tarafından kurtarılan 8 öğrenci de İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Öğretmen Yunus Pamuk'un ise aynı hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Kırıkhan Kaymakamı Fecri Fikret Çelik ile olay yerinde incelemede bulunan Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Kırıkhan ilçesi Kur'an kursundan 1 belletmen ve 18 öğrencinin İskenderun'a bağlı Karaağaç beldesine gezi düzenlediklerini belirterek, gezi esnasında yüzmek amacıyla denize giren Kur'an kursu öğrencilerinden 6'sının boğulduğunu bildirdi.

Lekesiz, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirtti.