Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95852
ALTIN
190.976
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1791
EURO
5.4311
6 il için sağanak uyarısı
6 il için sağanak uyarısı
'Antalya'ya bir günde 79 bin yabancı turist geldi'
'Antalya'ya bir günde 79 bin...
Kastamonu'da yangın
Kastamonu'da yangın
Belçika 3 puanı 5 golle aldı
Belçika 3 puanı 5 golle...
Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı
Küçük Leyla 9'uncu günde de...

6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Giresun ve Ordu'da yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

6 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Giresun ve Ordu'da yerel kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde de 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

24 Haziran 2018 Pazar 11:55
0 Okunma
6 il için sağanak uyarısı

ANKARA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Giresun'da saat 21.00'e kadar, Ordu'da ise saat 20.00'ye kadar yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Doğu'da 4 ilde sağanak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak. 

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzey batılı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
YağmurYağışMeteoroloji
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu'da yangın
Kastamonu'da yangın
Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı
Küçük Leyla 9'uncu günde de bulunamadı
Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Erzincan'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti
Alibeyköy Barajı'na giren 3 çocuk hayatını kaybetti
Dakar Ulu Camisinin Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini
Dakar Ulu Camisinin Türkiye sevdalısı gönüllü müezzini
Mental atlet hedef büyüttü
Mental atlet hedef büyüttü
Şampiyon kız kardeşler
Şampiyon kız kardeşler
Evlilik kalp hastalığı ve felç riskini azaltabiliyor
Evlilik kalp hastalığı ve felç riskini azaltabiliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ