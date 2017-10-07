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57 yıllık uçak tecrübesini gençlere aktarıyor

Samsun'da yaşayan ve 57 yıl boyunca uçak bakım ve onarım teknisyenliği yapan Türk Hava Kuvvetlerinden emekli Kıdemli Başçavuş Orhan Tatar, tecrübelerini sportif havacılık yapan gençlere aktarmak için çaba gösteriyor.

57 yıllık uçak tecrübesini gençlere aktarıyor

Samsun'da yaşayan ve 57 yıl boyunca uçak bakım ve onarım teknisyenliği yapan Türk Hava Kuvvetlerinden emekli Kıdemli Başçavuş Orhan Tatar, tecrübelerini sportif havacılık yapan gençlere aktarmak için çaba gösteriyor.

07 Ekim 2017 Cumartesi 14:11
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57 yıllık uçak tecrübesini gençlere aktarıyor

Samsun'da yaşayan ve 57 yıl uçak bakım ve onarım teknisyenliği yapan, Türk Hava Kuvvetlerinden emekli Kıdemli Başçavuş Orhan Tatar, tecrübesini sivil havacılık yapan gençlere aktarıyor.

Türk Hava Kuvvetlerinde uçak bakım ve onarım teknisyeni olarak 27 yıl görev yapan Tatar (76), emekliliğinin ardından da 30 yıl çeşitli havacılık firmalarında çalıştı.

Uçakların bakım ve onarımında yılların getirdiği tecrübe birikimi bulunan Tatar, yaşamını sürdürdüğü Samsun'da tecrübelerini gelecek kuşaklara aktarmak için 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki gençlerle bir araya geliyor.

Tatar, AA muhabirine, 1974'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan savaş uçaklarının bakımını da gerçekleştirdiğini, bakımını yaptığı uçakların başarı elde etmesinin kendisini gururlandırdığını söyledi.

Bütün ömrünün uçakların bakım ve onarımını yapmakla geçtiğini, havacılığın gelişmesi ve ilerlemesi için son nefesine kadar çalışacağını dile getiren Tatar, bugüne kadar edindiği bilgi ve tecrübeyi sportif amaçlı havacılıkla uğraşan teknisyen ve pilotlarla paylaştığını aktardı.

Uçaklarla iç içe olmanın kendisini hayata bağladığını vurgulayan Tatar, "Havacılıkla uğraşmak çok farklı bir duygu. Bir doktorun insanı ameliyat etmesi ve iyileştirmesi gibi bir uçağın bakımını, tedavisini üstlenip iyileştirip havada gördüğünüzde yaşadığımız heyecan ve mutluluk tarif edilemez." dedi.

Bütün ömrünün uçakların içinde geçtiğini, bir bebekle ilgilenir gibi uçaklarla ilgilenmek gerektiğini belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Çünkü onlar da canlıdır, can taşır. En küçük bir hata uçağın düşmesine, canların yok olmasına neden olur. Hiçbir zaman kopamadım bu meslekten. Emekli olduktan sonra çeşitli havacılık firmalarında çalıştım. Yaşımın ilerlemesine rağmen Samsun'da 19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübünün sportif amaçlı uçakları ile ilgileniyorum. Hafta sonları gelerek buradaki genç teknisyenlerle uçaklara bakım yapıyoruz. Onların bilgileri, benim tecrübelerimle hareket ediyoruz."

19 Mayıs Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ulukan Abacı da Orhan Tatar'ın havacılıktaki tecrübelerinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Savaş uçaklarının bakımını yapan, büyük deneyime sahip Tatar'dan çok şey öğrendiklerini dile getiren Abacı, "Havacılık sevgi, gönül işidir. Sevmeyen yapamaz. Orhan Tatar'ın bilgi ve tecrübesi genç arkadaşlarımızın ufkunun açılması, gelecek adına iyi işler yapılması bakımından bizleri heyecanlandırıyor. Kendisinden çok şey öğreniyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunTürk Hava KuvvetleriUçak Bakım Ve OnarımOrhan TatarSivil Havacılık
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