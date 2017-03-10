53 yıl yaşattığı avukatlık hayaliyle gençlere örnek oluyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki emekli öğretmen Muharrem Açıl, avukat olma hayalini gerçekleştirebilmek amacıyla 53 yıl aradan sonra başladığı hukuk eğitiminde ortaya koyduğu azimle genç öğrencilere örnek oluyor.

Devam zorunluluğu olduğu için 1964'te kazandığı hukuk fakültesini bırakmak zorunda kalan ancak geçen zaman içerisinde avukatlık hayalini yaşatan Açıl, geçen sene kazandığı Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıfta ilerlemiş yaşına rağmen eğitimini sürdürüyor.

Açıl, yaptığı açıklamada, köy enstitüsü sınavlarına ilkokul öğretmeninin isteği üzerine girdiğini belirterek, okumasını istemediği babasını öğretmenin ikna ettiğini söyledi.

Adapazarı'nda öğretmenlik yaparken Adapazarı Lisesi'ni dışarıdan bitirdiğini aktaran Açıl, "Öğretmen okulu mezunları meslek okulu olduğu için üniversiteye gidemiyorlardı. Onun için açıktan liseyi bitirdikten sonra bilgim tazeyken üniversite sınavlarına girdim. Oradan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandım. İstanbul'a gidip gelmek zor olduğu için kaydımı Kocaeli Üniversitesi'ne aldırdım." diye konuştu.

"İşte ben büyük bir dava kazandım"

Yıllar sonra hukuk fakültesine öğrenci olarak tekrar geldiğini ifade eden Açıl, iki senedir hukuk fakültesinde eğitimine devam ettiğini belirtti.

Açıl, gençlerle beraber okurken kendisini yeni bir hayata başlamış gibi hissettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Belki onlara bilgi olarak yararlı olmuyorum. Geçenlerde sınava geldiğimde iki kız öğrenci bana, 'Muharrem amca çalıştın mı?' diye sordu. 'Çalıştım, belki sizden de fazla ama unutuyorum.' dedim. Onlar da bana 'Sen hiçbir şey yapma, senin azmin bizlere yetiyor.' dedi. Bunu duyunca dedim ki, 'İşte ben büyük bir dava kazandım, avukat olmama gerek yok.' Öğrencilerin bu tutumları beni buraya devam etmeye zorluyor."