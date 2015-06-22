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5 bin lira "un" olmaktan son anda kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir değirmenci, bir müşterisinin öğütülmek üzere bıraktığı buğday dolu çuvalın içerisinde 5 bin TL buldu

5 bin lira "un" olmaktan son anda kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir değirmenci, bir müşterisinin öğütülmek üzere bıraktığı buğday dolu çuvalın içerisinde 5 bin TL buldu

22 Haziran 2015 Pazartesi 13:47
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5 bin lira

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bir değirmenci, bir müşterisinin öğütülmek üzere bıraktığı buğday dolu çuvalın içerisinde 5 bin TL buldu.

Değirmen sahibi Gökhan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  getirilen buğdayları sabah sırasıyla değirmene dökmeye başladıklarını söyledi. Çuvallardan birini makineye dökerken son anda içerisinde bir şeyler fark ettiğini anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Hemen makineyi durdurdum. Poşet içerisinde onlarca para çıktı. Hemen sahibini aradım geldi ve parasını teslim ettim. Birkaç saniye geç kalsaydım 5 bin lira un olacaktı."

Yalçın, buna benzer olayların ilk kez  yaşanmadığını, daha önce de buğday çuvalından takı, altın gibi değerli eşyaların da çıktığını söyledi. Bu nedenle buğdayları makineye dökerken dikkat ettiklerini anlatan Yalçın, vatandaşları bazı işletmelerin aynı şekilde davranmayabileceği konusunda uyardı.

Buğday çuvalının sahibi Seyfettin Çatal da değirmen sahibi Yalçın'a parasını kurtardığı ve kendisine teslim ettiği için teşekkür etti.


AA

Son Güncelleme: 22.06.2015 14:22
Anahtar Kelimeler:
Hatayönce Vatan
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