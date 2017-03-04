49 yaşında ilk maçına çıktı

Diyarbakır'da, 49 yaşında lisanslı sporcu olan futbol tutkunu Azize Ay, takımıyla ilk maçını oynadı.

Bir süre önce futbola ve Fenerbahçe'ye duyduğu sevgisi dolayısıyla gündeme gelen Azize Ay'a, Kadınlar 3. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor sahip çıktı.

Lisans çıkarıldıktan sonra kulüple sözleşme imzalayan Ay, giydiği 21 numaralı formasıyla Ergani Anadolu İmam Hatip Lisesi takımına karşı dün sahaya çıktı. Ay'ın, performansı dolayısıyla seyirciden alkış aldığı maçı Diyarbekirspor 2-0 kazandı.

"Kendimi 17 yaşında genç bir kız gibi hissediyorum"

Futbolcu Azize Ay, yaptı açıklamada, 6 yaşından beri futbol oynadığını ancak ailesinin bu duruma sıcak bakmadığını ifade ederek, "Futbolu çok seviyorum. Ailem izin vermediği için gizlice gider top oynardım. Futbol ile yatar futbol ile kalkardım." dedi.

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu kaydeden Ay, şöyle konuştu:

"Yaşamımda futbolun yeri çok büyük. Daha önce bazı takımlar beni istedi ama ailem izin vermedi. Hayalimi Diyarbekirspor gerçekleştirdi. Bana lisans çıkardılar. Çok mutluyum. Sekiz yıldır evliyim ve eşim her zaman bana büyük destek oluyor. Eşim sayesinde buradayım."

Bütün kadınları spor yapmaya davet eden Azize Ay, "İlk maçıma çıktım. Mutluyum ve çok heyecanlıyım. Yılmadım, yılmayacağım da. Kendimi 17 yaşında genç bir kız gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.