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45 günlük bebekten 300 gram kist alındı

Mersin'de 45 gün önce dünyaya gelen ve Muhammet Ali ismi verilen bebeğin karın boşluğundan 10 santimetre uzunluğunda 300 gram ağırlığında kist çıkarıldı.

45 günlük bebekten 300 gram kist alındı

Mersin'de 45 gün önce dünyaya gelen ve Muhammet Ali ismi verilen bebeğin karın boşluğundan 10 santimetre uzunluğunda 300 gram ağırlığında kist çıkarıldı.

22 Ağustos 2016 Pazartesi 13:27
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45 günlük bebekten 300 gram kist alındı

 Mersin'de 45 gün önce dünyaya gelen ve Muhammet Ali ismi verilen bebeğin karın boşluğundan 10 santimetre uzunluğunda 300 gram ağırlığında kist çıkarıldı.

Özel bir hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Mezitli ilçesinde yaşayan Umut-Belkız Adakoğlu çiftinin üçüncü çocuğu Muhammed Ali'nin doğduktan sonra yapılan muayenesinde su ve kasık fıtığı tanısı konuldu. İleri bir tarihte ameliyat edilmesine karar verilen bebeğin bir ay sonra sık sık kusmaya başlamasıyla ailesi tekrar hastaneye başvurdu.

Çekilen ultrasonda Muhammed Ali'nin karın boşluğunda bir kistin geliştiği görüldü. Muhammed Ali, henüz 45 günlükken Çocuk Cerrahisi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Cemal Parlakgümüş tarafından ameliyata alındı.

''Bu türden bir kistin çocuk cerrahisinde nadir görülen bir durum''

Laparoskopik yöntemle yapılan ameliyatla bebeğin karın boşluğundan 10 santimetre uzunluğunda ve 300 gram ağırlığındaki kist çıkarıldı. Ameliyatta minik çocuğun su ve kasık fıtığı sorunları da giderildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Parlakgümüş, yaptığı açıklamada, bu türden bir kistin çocuk cerrahisinde nadir görülen bir durum olduğunu belirtti.

"Mezenter" adı verilen kistin büyüme gösterebildiğini ifade eden Parlakgümüş, "Bağırsak tıkanıklıklarına yol açabilirler. Kötü huylu tümörlere de dönüşebilirler. Tanı konulduktan sonra çıkarılmaları gerekir. Bu hastada biz bebeğin göbek bölgesinden bir santimetre delik açarak laporoskopik yöntemle kisti çıkardık. Bir günde bebeği taburcu ettik." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 22.08.2016 13:28
Anahtar Kelimeler:
MersinKistMezitliKasık FıtığıÇocuk Cerrahisi UzmanıLaparoskopikAmeliyat
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