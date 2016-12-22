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'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan bir torna tesviye ustası, 24 yıl önce sattığı ilk

otomobil

ini yeniden satın alıp 25 bin lira harcayarak

modifiye

etti.

Torna tesviye ustası olan Bünyamin Aslan, hurda halindeki ilk otomobilini bularak bin 500 liraya satın aldığını kaydetti.

İş yerinin önünde sattığı ilk arabayı gördüğünü ifade eden Aslan, "Plakadan ilk aracımı tanıdım. Hemen kullanan kişinin yanına gidip, aracı bana satmasını istedim. Bana, 'ne yapacaksın bu hurdayı, işine yaramaz' dedi. Ben de bu aracın ilk otomobilim olduğunu belirttim. Bunun üzerine bin 500 lira vererek, 24 yıl önce sattığım aracımı geri aldım. 1976 model Murat 124 marka otomobilim çok kötü haldeydi. İnternet üzerinden Murat 124 tutkunlarıyla iletişim kurarak, orijinal parçaları buldum. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda ortalama 25 bin lira harcayarak arabamı yepyeni hale getirdim. İlk göz ağrım aracımı modifiye ederek yepyeni hale getirdim, bununla Karadeniz turuna çıkacağım." diye konuştu.

1976 model olmasına karşılık hemen hemen bütün parçalarını değiştirdiği aracının herkesten büyük beğeni topladığını belirten Aslan, birçok kişinin otomobiliyle fotoğraf çektirdiğini, ayrıca bazılarının da otomobilini gelin arabası yapmak için talepte bulunduğunu söyledi.

AA