40 yıldır sokaklarda şarkı söylüyor

Samsun'da yaşayan "Cümbüş Hasan" lakaplı görme engelli Hasan Yarar, 40 yıldır sokaklarda söylediği şarkılarla dikkati çekiyor.

Evli ve üç çocuk babası 52 yaşındaki Yarar, 10 yaşından bu yana sanatla iç içe bir yaşam sürdürüyor.

Çiftlik ve İstiklal Caddesi ile Mecidiye Çarşısı'nda, sahil kenarına genellikle akşama doğru gidip şarkı söyleyen Yarar, zaman zaman yakın illere de günübirlik giderek sanatını icra ediyor.

Kentte "Cümbüş Hasan" diye tanınıyor

Doğuştan görme engelli olan ve bugüne kadar 13 albüm yapan Yarar, sokaklarda şarkı söylerken kendisine ait "Ağladım anne", "Ah gönlüm", "Zahidem" gibi şarkıların yer aldığı CD'yi de satıyor.

Genellikle cümbüş kullanan ancak kemandan ud ve gitara kadar pek çok enstrümanı da çalabilen Yarar'ın sosyal medya ve video paylaşım sitelerinde oldukça fazla takipçisi bulunuyor.

Kentte tanınan "Cümbüş Hasan", daha çok sanat müziği ve arabesk şarkılar söylemesine karşın vatandaşların isteklerini de yerine getiriyor.

"Hayalim ünlü bir ses sanatçısı olmaktı"

Yarar, sokaklarda şarkı söylemenin pek çok zorluğu bulunduğunu ama geçimini bu şekilde sağladığını söyledi.

Elinden tutan olmadığı için istediği yere gelemediğini ifade eden Yarar, "Hayalim ünlü bir ses sanatçısı olmaktı. Şarkı söylemek, müzik yapmak benim yaşam biçimim. İşimi severek yapıyorum." diye konuştu.