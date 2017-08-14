Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108415
ALTIN
145.483
DOLAR
3.5300
STERLİN
4.5789
EURO
4.1672
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Oğuz Berkay'la "Burası Yanıyor"
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Beşiktaş Medel'i borsaya bildirdi
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
Oyuncu Seyfettin Karadayı hayatını kaybetti
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
YÖK'ün 'e-kayıt' sisteminin kapsamı genişletildi
Guliyev'in zaferi dünya basınında
Guliyev'in zaferi dünya basınında

40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor

Dükkanını kapatacağını duyan Giresun bıçağı ustasından mesleği öğrenmek için 40 yaşında çıraklığa başlayan Haluk Kemal Yücesan, 17 yıldır sürdürdüğü mesleğin son temsilcileri arasında yer alıyor.

40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor

Dükkanını kapatacağını duyan Giresun bıçağı ustasından mesleği öğrenmek için 40 yaşında çıraklığa başlayan Haluk Kemal Yücesan, 17 yıldır sürdürdüğü mesleğin son temsilcileri arasında yer alıyor.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:05
0 Okunma
40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor

Giresunlu Haluk Kemal Yücesan, 40 yaşında çırak olarak başladığı Giresun bıçağı üretiminde ustalaşarak mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Sokakbaşı mevkisindeki dükkanında yöresel Giresun bıçağı yapan Yücesan, bir asırdan fazla geçmişe sahip Giresun bıçakçılığının son temsilcileri arasında yer alıyor.

Marmara depreminin ardından yerleştiği memleketinde 40 yaşında mesleğe çırak olarak başlayan Yücesan, 17 yıldır bıçak üretimi yapıyor.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temsil ettiği mesleğin bölgede 120 yıllık geçmişi bulunduğunu söyledi.

Ustasının "Çavuş Ömer" lakaplı Ömer Saraçoğlu olduğunu belirten Yücesan, "Onun ustası babası Temel Saraçoğlu'dur, onun da ustası ise Rum kökenli Andon ustadır." dedi.

Yücesan, Marmara depreminden sonra memleketi Giresun'a dönüş yaptığını ifade ederek, "Rahmetli ustamın dükkanının önünden geçiyordum, dükkanı kapatmıştı. Mesleği bırakacağını, yapacak kimsenin olmadığını, oğlunun da yurt dışında bulunduğunu söyledi. Bana öğretmesini istedim, 'Öğrenebilir misin?' diye sordu, ben de 'Evet' dedim." diye konuştu.

Ertesi gün dükkana gelerek işe başladığını anlatan Yücesan, ustasının 60 yıllık birikimini kendisine 3 sene içerisinde aktardığını kaydetti.

Ustasının 14 yıl önce vefat ettiğini belirten Yücesan, ölümünün ardından ustasının dükkanını devraldığını ve bugüne kadar mesleği yalnız sürdürdüğünü, çırağının olmadığını anlattı.

Yücesan, el yapımı bıçağı satmanın biraz zor olduğuna dikkati çekerek, "Birine sattığınız zaman aynı kişinin çevresine de bıçağı satmaya başlıyorsunuz. Bir bıçak, bir dahaki yıla 10 bıçak siparişi olarak geri dönüyor. Şehir dışından müşterilerimiz oluyor. Satışlar mesleğin devamı için önemli." ifadesini kullandı.

"Giresun bıçaklarının dayanıklılığı ve keskinliği en büyük özelliğidir"

Yaklaşık 10 çeşit bıçak yaptığını belirten Yücesan, şöyle devam etti:

"Mesela yörede 'pancar bıçağı' olarak geçen lahana bıçağı sebze doğramak için çok ideal, özelliği de ağzının boydan boya kesmesi. Keskinlik süresi uzundur, ustura gibi keser, ağzı da körelmez, sapı şimşirdir. 20-30 yıl dayanıyor hiç bozulmadan. Giresun bıçaklarının dayanıklılığı ve keskinliği en büyük özelliğidir. Normal bıçaklardan çok farklı keskinliği vardır."

Yücesan, mesleği ömrünün sonuna kadar devam ettireceğini vurgulayarak, "Bunu para kazanmak veya eğlence için yapmıyorum. Mesleğin taşıyıcılarından biriyim, bu meslek bana emanet verildi, bu emaneti ömrümün sonuna kadar taşıyacağım." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Giresunlu Haluk Kemal YücesanMeslekUsta çırak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk inciri hava kargoyla 'uçtu'
Türk inciri hava kargoyla 'uçtu'
Kaymakam'ın makam aracı, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Kaymakam'ın makam aracı, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu
Ormanları koruyan 'ateş kartalı'
Ormanları koruyan 'ateş kartalı'
Yüzlerindeki kömür karası 'ekmek parası'
Yüzlerindeki kömür karası 'ekmek parası'
Osmanlı'nın Azerbaycan'da bastırdığı paraları topluyor
Osmanlı'nın Azerbaycan'da bastırdığı paraları topluyor
Kansere çare ararken bulduğu mikroçiple iş kadını oldu
Kansere çare ararken bulduğu mikroçiple iş kadını oldu
15 Temmuz Gazisi Mutlu, Almanya'da kırmızı halıyla karşılandı
15 Temmuz Gazisi Mutlu, Almanya'da kırmızı halıyla karşılandı
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (16)
YENİ NESİL ERKEK OYUNCULAR (16)
Çayın tadına bakarak yöresini tespit etmeye çalıştılar
Çayın tadına bakarak yöresini tespit etmeye çalıştılar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ