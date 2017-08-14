40 yaşında çıraklıkla başladığı mesleğini yaşatıyor

Giresunlu Haluk Kemal Yücesan, 40 yaşında çırak olarak başladığı Giresun bıçağı üretiminde ustalaşarak mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı Sokakbaşı mevkisindeki dükkanında yöresel Giresun bıçağı yapan Yücesan, bir asırdan fazla geçmişe sahip Giresun bıçakçılığının son temsilcileri arasında yer alıyor.

Marmara depreminin ardından yerleştiği memleketinde 40 yaşında mesleğe çırak olarak başlayan Yücesan, 17 yıldır bıçak üretimi yapıyor.

Yücesan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temsil ettiği mesleğin bölgede 120 yıllık geçmişi bulunduğunu söyledi.

Ustasının "Çavuş Ömer" lakaplı Ömer Saraçoğlu olduğunu belirten Yücesan, "Onun ustası babası Temel Saraçoğlu'dur, onun da ustası ise Rum kökenli Andon ustadır." dedi.

Yücesan, Marmara depreminden sonra memleketi Giresun'a dönüş yaptığını ifade ederek, "Rahmetli ustamın dükkanının önünden geçiyordum, dükkanı kapatmıştı. Mesleği bırakacağını, yapacak kimsenin olmadığını, oğlunun da yurt dışında bulunduğunu söyledi. Bana öğretmesini istedim, 'Öğrenebilir misin?' diye sordu, ben de 'Evet' dedim." diye konuştu.

Ertesi gün dükkana gelerek işe başladığını anlatan Yücesan, ustasının 60 yıllık birikimini kendisine 3 sene içerisinde aktardığını kaydetti.

Ustasının 14 yıl önce vefat ettiğini belirten Yücesan, ölümünün ardından ustasının dükkanını devraldığını ve bugüne kadar mesleği yalnız sürdürdüğünü, çırağının olmadığını anlattı.

Yücesan, el yapımı bıçağı satmanın biraz zor olduğuna dikkati çekerek, "Birine sattığınız zaman aynı kişinin çevresine de bıçağı satmaya başlıyorsunuz. Bir bıçak, bir dahaki yıla 10 bıçak siparişi olarak geri dönüyor. Şehir dışından müşterilerimiz oluyor. Satışlar mesleğin devamı için önemli." ifadesini kullandı.

"Giresun bıçaklarının dayanıklılığı ve keskinliği en büyük özelliğidir"

Yaklaşık 10 çeşit bıçak yaptığını belirten Yücesan, şöyle devam etti:

"Mesela yörede 'pancar bıçağı' olarak geçen lahana bıçağı sebze doğramak için çok ideal, özelliği de ağzının boydan boya kesmesi. Keskinlik süresi uzundur, ustura gibi keser, ağzı da körelmez, sapı şimşirdir. 20-30 yıl dayanıyor hiç bozulmadan. Giresun bıçaklarının dayanıklılığı ve keskinliği en büyük özelliğidir. Normal bıçaklardan çok farklı keskinliği vardır."

Yücesan, mesleği ömrünün sonuna kadar devam ettireceğini vurgulayarak, "Bunu para kazanmak veya eğlence için yapmıyorum. Mesleğin taşıyıcılarından biriyim, bu meslek bana emanet verildi, bu emaneti ömrümün sonuna kadar taşıyacağım." dedi.