4 öğrenci sel sularına kapıldı

İstanbul’da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, hayatı felç etti. Yağışla birlikte kaldırım taşları da yerinden sökülüp, ana yollara yayıldı. Trafik durma noktasına gelirken, çok sayıda işyerini de su bastı. Vatandaşlar ellerinde kovalarla işyerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı. Birçok noktada su baskınları yaşanırken, yollar su altında kaldı. Üsküdar Çavuşdere Caddesi üzerinde ise üç koldan birleşen yağmur suları nehir gibi aktı. Sağanak yağmura yakalanan 4 kız öğrenci, kaçmaya çalışırken sel sularına kapıldı. Suyla birlikte sürüklenen öğrenciler, park halindeki bir kamyona tutundu. Çevreden yetişen vatandaşlar, kamyona tutunan öğrencileri kurtardı. Öğrencileri çevreden geçen vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen ambulansa alınan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Dehşeti anlattılar

Üsküdar’da sel sularına kapılan ve bir kamyon kasasına tutunarak son anda kurtulan 4 kız öğrencinden Gizem Kopuz, “Yoldan karşıya geçmek isterken yukarıdan gelen sel bize vurdu. Dengemizi kaybettik. Benim çantam suya kapıldı. Tam yere düşüyordum o sırada yanımdaki arkadaşımı suya kapılacaktı onu kolundan tutup kenara çektim. Şeyda’yı kurtarmak için uzanacaktım ki Şeyda sulara kapıldı” dedi.

Üsküdar’da yoğun yağışla birlikte sel sularına kapılan 4 lise öğrencisi, yol üzerindeki bir kamyona tutunarak kurtuldu. Üsküdar Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi’nde okuyan öğrenciler olayın ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öğrencilerden Selin Karakuş (16) ile Şeyda Şahin (16) halen hastanede tedavi altında tutulurken Gizem Kopuz (18) ile soyadı öğrenilemeyen 16 yaşındaki Meryem ise ayakta tedavi edildi.

Kız öğrencilerden Gizem Kopuz yaşadıkları dehşet dakikalarını İHA muhabirine anlattı. Kopuz, aşırı yağışlar dolayısıyla okul yönetiminin yarım saat erken çıkış izni vermesiyle birlikte aynı okulda okuyan kız arkadaşları Şeyda ve Meryem ile birlikte okuldan çıktıklarını anlattı. Kopuz, “Arkadaşlarım ‘Üsküdar’a ineceksen beraber inelim, kol kola gireriz, başımıza bir şey gelmeden eve gideriz’ dediler, bende tamam dedim. Çok yoğun bir yağmur yağışı vardı. Sanki yağmur değil kafamıza taş yağıyordu. Ben bir apartmana sığınalım yağmuru dinmesini bekleyelim dedim. Apartmana girer girmez yağmurun yoğun yağışından korktuk, biraz daha beklersek başımıza bir iş gelir diye de çekindik. Bir an önce evimize gidelim diye buradan ayrıldık ve aşağı doğru yürümeye başladık. Yürürken bir ara durduk çünkü yer çamur gibiydi. Ayaklarımız bastıkça yere batmaya başladı. Sanki yol içeri çöküyor gibiydi. Korktuk” dedi.

Yolun karşısına geçtikten sonra bir anda sel sularına kapıldıklarını anlatan Kopuz, “Yolun karşısına geçmek istedik. Yoldan karşıya geçmek isterken yukarıdan gelen sel bize vurdu. Dengemizi kaybettik. Benim çantam suya kapıldı. Tam yere düşüyordum o sırada yanımdaki arkadaşımı suya kapılacaktı onu kolundan tutup kenara çektim. Şeyda’yı kurtarmak için uzanacaktım ki Şeyda sulara kapıldı. En sonunda bir aracın altına girerken gördük. O sırada tabi ki çok korktuk ve çığlık çığlığa yardım istedik ve polisi aradık. Arkadaşımız o sel suyu ile arabanın altında da geçmiş ileride bir vatandaş onu kurtarmış. Bir tane de erkek çocuk vardı. Arabaya tutunmuştu çok kötü durumdaydı. O sırada polisler geldi ve onu da kurtardılar” diye konuştu.

Arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Gizem Kopuz, “Şuanda arkadaşım iyi ve serviste yatıyor. Kendisi zaten astım hastasıydı, boyunluk taktılar. Şuanda sağlık durumu iyi” dedi.

Öğrencilerden Şeyda Şahin ile Selin Karakuş’un hastanedeki tedavileri sürerken olayı haber alan öğrencilerin aileleri hastaneye gelerek bilgi almaya çalıştı.

