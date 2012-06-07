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4 ilde ''dolandırıcılık ve sahtecilik'' operasyonu

Almanya Merkez Bankası'nın avro ile değiştirdiği tedavülden kalkmış markı, vatandaşlara avro kurunun yarısına vermeyi taahhüt ederek dolandırdıkları iddia edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

4 ilde ''dolandırıcılık ve sahtecilik'' operasyonu

Almanya Merkez Bankası'nın avro ile değiştirdiği tedavülden kalkmış markı, vatandaşlara avro kurunun yarısına vermeyi taahhüt ederek dolandırdıkları iddia edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

07 Haziran 2012 Perşembe 09:02
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4 ilde ''dolandırıcılık ve sahtecilik'' operasyonu

MUĞLA - Almanya Merkez Bankası'nın avro ile değiştirdiği tedavülden kalkmış markı, vatandaşlara avro kurunun yarısına vermeyi taahhüt ederek dolandırdıkları iddia edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Muğla, Antalya, Denizli ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, vatandaşlara tedavülden kalkmış Alman Markı'nı avro kurunun yarısına vermeyi taahhüt ederek dolandırdıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A, M.S, H.S, B.H.K. ve C.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. U.G. ile S.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fethiye ilçesinde yaptığı istihbarat çalışmalarında bazı kişilerin vatandaşlara tedavülden kalkmış Alman Markı'nı avro kurunun yarısına vermeyi taahhüt ettiği, ancak vatandaşlardan Türk Lirası aldıktan sonra markı vermeyerek kaçtıkları belirlenmiş, Muğla, Antalya, Denizli ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, vatandaşları bu şekilde dolandırdıkları iddia edilen 7 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlıların özellikle Almanya'dan gelen gurbetçileri hedef aldığı, bu şekilde vatandaşları 444 bin 500 lira dolandırdıklarının tespit edildiği açıklanmıştı.

AA

Son Güncelleme: 07.06.2012 01:06
Anahtar Kelimeler:
Sahtecilik
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