4 aylık Zeynep minik Nurgül'e hayat verdi

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen 4 aylık Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan organlarından iki böbreği, Antalya'daki operasyonla 5,5 yaşındaki Nurgül Kesgin'e nakledildi.

Trabzon'da kas erimesi ve solunum yetmezliği nedeniyle beyin ölümü gerçekleşen 4 ay 9 günlük Zeynep Tavşan'ın ailesi tarafından bağışlanan iki böbreği, askeri uçakla Antalya'ya gönderildi.

Buradan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilen böbreklerin nakledileceği kişi ya da kişilerin belirlenmesi için tarama çalışması başlatıldı. İncelemelerin ardından iki organın, Afyonkarahisar'da yaşayan ve 2,5 yıldır böbrek yetmezliği çeken 5,5 yaşındaki Nurgül Kesgin'e nakledilmesine karar verildi.

Babası İbrahim ve annesi Fatma Kesgin tarafından hızla hastaneye getirilen Nurgül'e, Başhekim ve Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından nakil yapıldı.

"Bebeğin ailesine minnettarız"

Kızına böbreklerini veren bebeğin ailesine minnettar olduklarını anlatan anne Fatma Kesgin, "Onlara sabır diliyorum. Dün kızımızın nakil olacağı haberini alınca hastaneye koştuk. Çok mutluyuz. Umarım her şey yolunda gider ve kızımız sağlığına kavuşur." diye konuştu.