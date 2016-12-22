Ordu'dan İstanbul'a giden Mevhibe B. yönetimindeki 52 BR 737 plakalı otomobil, Badal mevkisinde şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü ile araçtaki babası Atıf (77), annesi Ayşe B. (76) ve Nürsel G. (68), Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların kimliklerini inceleyen Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nürsel G'nin, Ayşe B. adına çıkarılmış sahte kimlik taşıdığını belirledi.

İncelemede Atıf B'nin, Ayşe B. ile resmi nikahı bulunduğu, Nürsel G. ile de imam nikahıyla birlikte yaşadığı anlaşıldı.

Çalışmak amacıyla 40 yıl önce Almanya'ya giden Atıf B'nin, yanında götürmek istediği Nürsel G'ye oturma izni alamayınca 38 yıl önce resmi nikahlı eşinin kimliğine fotoğrafını yapıştırarak yeni kimlik ve pasaport çıkarttığı, böylece Almanya vatandaşlığı aldığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Atıf ve Ayşe B. ile Nürsel G, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA