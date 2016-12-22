Yaralıların kimliklerini inceleyen Gümüşhacıköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nürsel G'nin, Ayşe B. adına çıkarılmış sahte kimlik taşıdığını belirledi.
İncelemede Atıf B'nin, Ayşe B. ile resmi nikahı bulunduğu, Nürsel G. ile de imam nikahıyla birlikte yaşadığı anlaşıldı.
Çalışmak amacıyla 40 yıl önce Almanya'ya giden Atıf B'nin, yanında götürmek istediği Nürsel G'ye oturma izni alamayınca 38 yıl önce resmi nikahlı eşinin kimliğine fotoğrafını yapıştırarak yeni kimlik ve pasaport çıkarttığı, böylece Almanya vatandaşlığı aldığı belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Atıf ve Ayşe B. ile Nürsel G, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edildi.
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