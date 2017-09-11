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35 bin liralık aracına 105 bin lira harcadı

Kütahya'da düzenlenen modifiye etkinliğine İstanbul'dan katılan Ali Gökgöz, 35 bin liralık aracına kurduğu 105 bin liralık ses sistemiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

35 bin liralık aracına 105 bin lira harcadı

Kütahya'da düzenlenen modifiye etkinliğine İstanbul'dan katılan Ali Gökgöz, 35 bin liralık aracına kurduğu 105 bin liralık ses sistemiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 13:53
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35 bin liralık aracına 105 bin lira harcadı

Kütahya'da düzenlenen "6. Modifiye Otomobil ve Modifiye Etkinliği"ne İstanbul'dan katılan Ali Gökgöz, 35 bin liralık aracına kurduğu 105 bin liralık ses sistemiyle organizasyonun gözdesi oldu

İstanbul'da yaşayan ve küçük yaştan beri modifiyeli araçlara ilgi duyan 46 yaşındaki Gökgöz, 22 yaşında bu alana ilgisinin etkisiyle ses sistemleri dükkanı açtı. Yaklaşık 24 yıldır iş yerinde araçlara ses sistemleri kuran Gökgöz'ün 105 bin liralık ses sistemi bulunan hafif ticari aracı vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Gökgöz, yaptığı açıklamada, modifiye ve ses sistemleri işinin tutkusu olduğunu söyledi. İstanbul'da yaşadığı mahallede modifiye işi yapan bir ağabeyinin etkisiyle 9 yaşından itibaren bu alanla ilgilenmeye başladığını dile getiren Gökgöz, 16 yaşında bu iş üzerine çalışmalar yaptığını kaydetti.

"Modifiye benim için bir tutku"

Askerden döndükten sonra kendisine ses sistemleri üzerine iş yeri açtığını anlatan Gökgöz, şöyle konuştu:

"Modifiye benim için bir tutku. Müşterilerime yaptığım ses sitemlerini kendi aracıma da uygulamak istedim. Yaklaşık 6 ay süren çalışma sonucu piyasa değeri 35 bin lira olan aracıma 105 bin liralık ses sistemi kurdum. Aracımla davet edildiğim fuar organizasyonlarına katılıyorum ve gittiğim hemen her yerde vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Zaman zaman da arkadaşlarla bir araya gelip aracımda müzik dinliyoruz.”

AA

Anahtar Kelimeler:
Kütahya6. Modifiye Otomobil Ve Modifiye EtkinliğiModifiye Etkinliği
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