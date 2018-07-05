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34 günde 50 kişi boğuldu

Yurt genelinde 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde 30 ilde deniz, göl, dere ve sulama kanalı gibi yerlere giren 29'u çocuk 50 kişi boğuldu.

34 günde 50 kişi boğuldu

Yurt genelinde 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde 30 ilde deniz, göl, dere ve sulama kanalı gibi yerlere giren 29'u çocuk 50 kişi boğuldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:40
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34 günde 50 kişi boğuldu

HATAY  - SALİM TAŞ

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcaklardan bunalanların serinlemek için girdikleri deniz, göl, baraj ve kanal gibi yerlerde 34 günde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, özellikle yaz aylarının başlangıcında yapılan tüm uyarılar ve alınan önlemlere rağmen boğulma vakalarının önüne geçilemedi.

Ülke genelinde 1 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında 30 ilde 29'u çocuk 50 kişi hayatını kaybetti.

Boğulmaya olayları en fazla göletlerde yaşanıyor

Boğulma olayı en fazla göletlerde meydana geldi, buralarda 10'u çocuk ile İranlı, Suriyeli ve Afganistan uyrukluların da arasında yer aldığı 22 kişi yaşamını yitirdi. Denizlerde ise iki Suriyeli, bir Alman ve bir Rus olmak üzere 6'sı çocuk 10 kişi, sulama kanallarında 4'ü çocuk 5 kişi, derelerde 9'u çocuk 11 kişi ve havuzlarda biri Brezilyalı turist olmak üzere 2 kişi boğuldu.

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı il 4'ü çocuk 6 kişinin öldüğü Şanlıurfa oldu.

Valiliklerden vatandaşlara uyarı

İstanbul ve Giresun Valiliği yaz aylarının başlamasıyla vatandaşların olası boğulma olaylarına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Valiliklerden yapılan açıklamalarda, yaz döneminde vatandaşların tatillerini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmeleri ve yaşanabilecek boğulma olaylarının önlenebilmesi maksadıyla çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Can kayıplarının yaşanmaması için sulama kanalı, gölet, nehir ve denize girilmesi uygun olmayan yasaklı bölgelerde ve hava şartlarının uygun olmadığı durumlarda yüzülmemesi gibi uyarılar aktarıldı.

Çocuklar için portatif yüzme havuzları

Görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Bismil Belediyesi, dezavantajlı çocuklar için okullara portatif yüzme havuzu kurdu. 

Boğulma vakalarına karşı cankurtaran kursu

Şanlıurfa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Sualtı Federasyonu ve Yüzme İl Temsilcisiliği baraj ve göletlerde boğulmaların önüne geçebilmek için cankurtaran kursu düzenleniyor.

 Polis, vatandaşları boğulmalara karşı bilgilendirdi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde polis ekipleri, vatandaşları Karadeniz'in çeken akıntısı ile boğulmalara karşı bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahil şeridinde denize giren vatandaşları ziyaret ederek, denizde yaşanabilecek risklerle ilgili broşür dağıttı.

Ekipler, vatandaşların görebileceği alanlara afişler yerleştirdi.

AA

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Boğulma
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