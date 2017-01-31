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30 yıl ara verdiği judoda şampiyonluk hedefliyor

Judo Milli Takımı'ndan 1980'li yıllarda ayrılmak zorunda kalan Özdemir, 6 yıl önce tekrar başladığı bu sporda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.

30 yıl ara verdiği judoda şampiyonluk hedefliyor

Judo Milli Takımı'ndan 1980'li yıllarda ayrılmak zorunda kalan Özdemir, 6 yıl önce tekrar başladığı bu sporda, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.

31 Ocak 2017 Salı 09:36
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30 yıl ara verdiği judoda şampiyonluk hedefliyor

Judo Milli Takımı'ndan bazı nedenlerle ayrılmak zorunda kalan ve 30 yıl aradan sonra 6 yıl önce başladığı bu sporda uluslararası dereceler elde eden 62 yaşındaki Ahmet Özdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.

Yaptığı ağır antrenmanlarla izleyenleri kendine hayran bırakan ve adeta gençlere taş çıkaran Özdemir, veteran olarak 6 yılda katıldığı şampiyonalarda 3 Avrupa üçüncülüğü, 2 dünya üçüncülüğü ve bir dünya ikinciliği elde etti.

Geçen yıl kasım ayında ABD'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinciliği kıl payı kaçırarak ikinci olan Özdemir, 30 yıl ara verdiği judoda uluslararası şampiyonluk hedefliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
JudoJudo Milli TakımABDDünya şampiyonası
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