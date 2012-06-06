'3. köprü İstanbul'un yeşilini artıracak'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Koç Üniversitesi'nde 'Dünya Çevre Günü'nde Kentsel Dönüşüm ve İstanbul' konulu panelde yaptığı konuşmada, ''Belgrad Ormanı'nı boydan boya geçecek olan 3. köprü projesinin, İstanbul'un akciğerleri olan ormanları katledeceğine dair ciddi endişem var'' şeklindeki yoruma karşılık olarak şunları söyledi:

''Köprü ihalesi bitti, fakat gerek Orman Kanunu'nda gerekse diğer mevzuatlarda eğer ağaç keserseniz o ağacın en az 1,5 katını oluşturmak zorundasınız. Bu bir yol, güzergah, kendi şartları var. Onun güzergahını değiştirme imkanı hemen hemen yok. Mecbursunuz bunu yapmaya. Tabi ki hepimiz eleştiriyoruz, 'ormanlar yok olmasın, 3. köprü olmasın', doğru ama yapmazsak ulaşım ne olacak? Kitlenecek Türkiye. Avrupa ile artık daha çok iç içe olacağız. Avrupa'dan gelen tır trafiği, İstanbul içine girmeden Anadolu'ya nasıl gidecek? O zaman trafikte kalan araçların atmosfere verdikleri karbondioksit daha fazla. Hem petrol gidiyor, hem paramız gidiyor, hem stres oluyor, iflahımız kesiliyor.

3. köprünün olumsuzluklarının yanında çok fazla olması gereken tarafı var. O zaman ne yapacağız, büyük şehirlerde durmayacağız. Bu insanlara İstanbul'a gelmeyin diyemeyiz. İsveç'in başkenti Stockholm'de nehirler üzerinde 20 tane köprü var. Başka çaremiz yok. Ağaç konusunda siz ne kadar duyarlıysanız biz de o kadar duyarlıyız ve en az 2 katı ağaç dikeceğiz. Hem Orman ve Su İşleri Bakanlığımız'ın bu konuda ciddi duyarlılığı var hem Ulaştırma Bakanlığımız'ın çok ciddi duyarlılığı var, Başbakanımız'ın duyarlılığı var. Buradaki yol ne kadar orman alanından geçecekse en az iki katı yeni orman oluşturmak zorundayız.''

Kemerburgaz'da kömür alanı olan çukurlar bulunduğunu, bunların göl olduğunu söyleyen Bayraktar, bunların İstanbul'a kazandırılacağını, yeşillendirilip orman haline getirileceğini belirtti. Bayraktar, ''3. köprü, Türkiye için elzemdir. Türkiye'ye ekonomik bakımdan çok ciddi katkı sağlayacak ve İstanbul'un yeşilini de artıracak. Bundan emin olun'' dedi.

DÖNÜŞÜM YETERSİZ Bayraktar, kentsel dönüşümle ilgili olarak ise Türkiye'de 20 milyon konut stokunun 5 milyonundan biraz fazlasının son 9 yılda yapıldığını ve depreme dayanıklı binalar olduğunu belirterek ''Geri kalan 15 milyona yakın konutun 6,5-7 milyonu hem deprem aksı üzerinde hem de depreme dayanıksız yapılar'' dedi.

Belediyeler ve TOKİ eliyle Türkiye'de ciddi kentsel dönüşüm yapıldığını belirten Bayraktar, ancak bunun yeterli olmadığını söyleyerek, ''Ülkemizdeki kaçak yapıları, depreme dayanıksız yapıları dönüştürmek için böyle güçlü bir yasaya ihtiyacımız vardı. Bunu çıkardık. Daha yeni Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Şimdi ikincil mevzuatları yapacağız, belediyeleri görevlendireceğiz, halka bunu anlatmaya çalışacağız. Bunun için sivil toplum kuruluşlarının çok ciddi desteğine, bu işle yakından ilgili olan aktörlere ihtiyacımız var. Bunu el birliği ile yürütmek zorundayız'' diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'deki binaların enerjiyi savurduğuna da dikkati çekti:

''Almanya 100 metre karelik bir daireyi ısıtmak için bizim beşte birimiz kadar enerji kullanıyor. Türkiye'de sadece binalarda kullandığımız enerjiye ödediğimiz para 7,5 milyar dolar diyorlar, ben ciddi bir hesap yaptığımız zaman, 12-13 milyar dolar diyorum. Bunun yarısını tasarruf edebiliriz. Bunun için bizim dönüşüme ciddi manada ihtiyacımız var. Bunu el birliği ile yapmak zorundayız. Açık gözler olacaktır, menfaatçiler olacaktır ama Türkiye için bu elzemdir.

6 şiddetinde, 6,5 şiddetinde bir depreme dayanamayacak binanın artık bina olarak ortada kalmasına devlet olarak müsaade edemeyiz. Bu bugünden yarına yapacağımız bir iş değil, 20 senelik bir programımız var. Yasanın ikincil mevzuatlarını gece gündüz çalışarak şu anda bitirmek üzereyiz. İnşallah oluşan toplumsal irade insanımıza yansıyacak, 20 sene içinde dünyanın en ileri ülkelerindeki yapı stokuna biz de ulaşacağız.''

Kentsel dönüşümle iş imkanlarının da artacağını söyleyen Bayraktar, ülkede mühendislik, teknik müşavirliğin ciddi manada gelişeceğini kaydetti.







Son Güncelleme: 06.06.2012 01:43