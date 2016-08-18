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25 yıldır hayat verdiği sazların akordunu bile yapamıyor

Gaziantep'te ömrünün neredeyse yarısını Türk halk müziğinin önemli enstrümanlarından saz yapımına adayan 55 yaşındaki Enver Arslanyürek, her birini özenle nakış gibi işlediği bu enstrümanı çalamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

25 yıldır hayat verdiği sazların akordunu bile yapamıyor

Gaziantep'te ömrünün neredeyse yarısını Türk halk müziğinin önemli enstrümanlarından saz yapımına adayan 55 yaşındaki Enver Arslanyürek, her birini özenle nakış gibi işlediği bu enstrümanı çalamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

18 Ağustos 2016 Perşembe 14:12
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25 yıldır hayat verdiği sazların akordunu bile yapamıyor

 Gaziantepli Enver Arslanyürek, akordunu bile yapmayı bilmediği sazlara 25 yıldır hayat veriyor.

Yakınlarından öğrendiği saz yapımını kurduğu atölyesinde 25 yıldır sürdüren 55 yaşındaki Arslanyürek, çeşit çeşit sazları nakış gibi işliyor.

Sadece Gaziantep'ten değil, çevre illerden de saz tamiri ve yapımı için müşterileri bulunan Arslanyürek, ustalıkla hayat verdiği sazları çalamamanın eksikliğini yaşıyor.

Arslanyürek, yaptığı açıklamada, mobilya imalatında çalışırken 30'lu yaşlarda akrabalarının yanına gide gele saz yapımını öğrendiğini, ardından bu işe yöneldiğini belirtti.

Saz ustalığına 15'li yaşlarda başlanması gerektiğini dile getiren Arslanyürek, "Küçük yaşlarda başlandığında hem yaparsınız hem çalarsınız. Ben bu işe 30'lu yaşlardan sonra başladım. Sonra da saz yapmaktan çalmaya fırsat bulamadım." dedi.

Akrabalarının atölyelerine gidip gelirken saz yapımından keyif almaya başladığını, ardından işini bırakıp saz yapımına başladığını anlatan Arslanyürek, şöyle devam etti:

"Akrabalarımın yanına gider gelirdim. Saz yaparken onları izlerdim, çok hoşuma giderdi. Ben de bu işi yapmalıyım dedim. Kendi işimi bırakıp saz yapmaya başladım. Zamanla kendimi ilerletmeye başladım. İyi bir saz ustası olmaya çalıştım. Burada benim gibi saz ustalığı yapanlar var. Onlardan bazıları da çalamıyor ama en azından akort yapabiliyorlar. Ben onu da yapamıyorum ama işimi çok seviyorum. Bu işi yapmaktan dolayı çok mutluyum. 25 yıldır saz yapımı ve tamiri ile uğraşıyorum, bir türlü çalmayı öğrenmeye fırsat bulamadım. İnşallah bu kış çalmayı öğreneceğim."


AA

Son Güncelleme: 18.08.2016 14:13
Anahtar Kelimeler:
GaziantepEnver ArslanyürekAkordSazSANATMüzik
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