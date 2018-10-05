Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94447
ALTIN
238.254
DOLAR
6.1427
STERLİN
8.0077
EURO
7.0691
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Terör yuvaları yok edilmeli"
"Güvenlik global bir problem"
"Güvenlik global bir problem"
Luka Modric beraat etti
Luka Modric beraat etti
CHP'de İzmir heyecanı
CHP'de İzmir heyecanı

25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı

Arkadaşlarıyla tırmandığı Alpler'de 1992'de kaybolan ve cenazesi geçen yıl bulunan Hasan Tarım'ın kimliği DNA testiyle belirlendi.

25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı

Arkadaşlarıyla tırmandığı Alpler'de 1992'de kaybolan ve cenazesi geçen yıl bulunan Hasan Tarım'ın kimliği DNA testiyle belirlendi.

05 Ekim 2018 Cuma 15:19
0 Okunma
25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı

Almanya'da ailesiyle yaşarken 23 yaşında arkadaşlarıyla gittiği Fransa'da Alp Dağlarında zirve yaparken kaybolan ve cenazesi 25 yıl sonra bulunan Kayserili Hasan Tarım'ın kimliği, DNA testiyle belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kayseri'de doğan ve ailesiyle çocuk yaştayken Almanya'ya göç eden Tarım, üniversiteyi bitirdikten sonra bir otomobil firmasında işe başladı. Firmada şeflik yapan ve dağcılık merakı olan Hasan Tarım, 6 Alman arkadaşıyla 1992 yılında Alp Dağları'na tırmandı.

Zirveye tırmanmaya çalışan Tarım ve Alman uyruklu arkadaşı Alpler'de kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hasan Tarım ve arkadaşının cesedi, geçen yıl ağustos ayında kayboldukları bölgede bulundu.

Adres değişikliğinden dolayı Tarım'ın ailesine bu yıl ulaşabilen Alman yetkililer, DNA testi için anneden örnek alındı. Test sonucu ve annenin teşhis etmesiyle cesedin Hasan Tarım'a ait olduğu belirlendi.

Almanya'da bir hastanenin morgunda tutulan ceset, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Baba Yusuf Tarım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973'te Almanya'ya işçi olarak gittiğini, 1980'de eşini ve 5 çocuğunu da yanına aldığını anlattı.

Ölen oğlunun dağcılık merakı olduğunu, arkadaşlarıyla zaman zaman Türkiye'deki dağlara da tırmandığını anlatan Tarım, Hasan'ın, kaybolduğu gün fırtına uyarısına rağmen tırmanışa geçtiğini belirtti.

Oğlunun bir gün çıkıp geleceği umudunu hep taşıdığını ifade eden Yusuf Tarım, "Yitik, çok zor bir şey. Her zaman gelecek diye bekliyorsunuz. Oradan 20, 30, 40 sene sonra çıkanlar olduğunu öğrendim. Bulunduğu için mutluyum, bulunmasa mezarı olmayacaktı. Memlekette dedikodular çoğalmıştı. 'Sağ mı yaşıyor mu örgüte mi katıldı' gibi dedikodular vardı. Onun için bulunduğuna seviniyorum." dedi.

Hasan Tarım'ın, Kayseri'nin Sarız ilçesi Kırkısrak köyünde yaşayan amcasının oğlu Ali Tarım da kuzeninin çocukluğundan bu yana dağlara meraklı olduğunu söyledi.

Kuzeninin zirve yapmak için Alp Dağlarına çıktığında kaybolduğunu anlatan Tarım, şunları kaydetti:

"O yıl 3 metre uzunluğunda bir buzul düşüyor. Hasan ve arkadaşı dönemiyor. Ailesi aynı yıl Fransa'da 200 dağcıyı seferber etti ama bulunamadı. Çok aradı ailesi. Geçen yıl 2 dağcının cesedi bulunmuş. Ailesi adres değişikliği yaptığı için aileye ulaşamamışlar. Yeni ulaşıldı ailesine. DNA testi yapıldı, üstünde kolyesi de mevcutmuş. Ailesi tespit etmiş, dün cenazesi alındı. Yarın defnedeceğiz. Annesi umudunu hiç kesmemişti. Cenazesi bulununca annesi sanki yeni kaybolmuş gibi oldu."

Hasan Tarım'ın, yarın Kırkısrak köyündeki cemevinde düzenlenecek törenin ardından köy mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karadeniz yaylalarında güz vakti
Karadeniz yaylalarında güz vakti
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Kadınlar 'KÜP' ile kazanıyor
Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım
Paylaşımlı bisikletle ekonomik ve sağlıklı ulaşım
Hayatını evinde beslediği 50 hayvana adadı
Hayatını evinde beslediği 50 hayvana adadı
"400 yıl da geçse bu acı taze kalacak"
"400 yıl da geçse bu acı taze kalacak"
Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek
Annesinin hatırası için madalya mücadelesi verecek
Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu
Hayvansever annenin mirası 'sokak hayvanları' oldu
Asırlık dikiş makineleri Ferzende ustaya emanet
Asırlık dikiş makineleri Ferzende ustaya emanet
Çikolatanın ödüllü kardeşleri
Çikolatanın ödüllü kardeşleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ