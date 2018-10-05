25 yıl sonra bulunan cenazeyi ailesi kolyesinden tanıdı

Almanya'da ailesiyle yaşarken 23 yaşında arkadaşlarıyla gittiği Fransa'da Alp Dağlarında zirve yaparken kaybolan ve cenazesi 25 yıl sonra bulunan Kayserili Hasan Tarım'ın kimliği, DNA testiyle belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kayseri'de doğan ve ailesiyle çocuk yaştayken Almanya'ya göç eden Tarım, üniversiteyi bitirdikten sonra bir otomobil firmasında işe başladı. Firmada şeflik yapan ve dağcılık merakı olan Hasan Tarım, 6 Alman arkadaşıyla 1992 yılında Alp Dağları'na tırmandı.

Zirveye tırmanmaya çalışan Tarım ve Alman uyruklu arkadaşı Alpler'de kayboldu. Arama çalışmalarına rağmen bulunamayan Hasan Tarım ve arkadaşının cesedi, geçen yıl ağustos ayında kayboldukları bölgede bulundu.

Adres değişikliğinden dolayı Tarım'ın ailesine bu yıl ulaşabilen Alman yetkililer, DNA testi için anneden örnek alındı. Test sonucu ve annenin teşhis etmesiyle cesedin Hasan Tarım'a ait olduğu belirlendi.

Almanya'da bir hastanenin morgunda tutulan ceset, resmi işlemlerin ardından Türkiye'ye gönderilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Baba Yusuf Tarım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973'te Almanya'ya işçi olarak gittiğini, 1980'de eşini ve 5 çocuğunu da yanına aldığını anlattı.

Ölen oğlunun dağcılık merakı olduğunu, arkadaşlarıyla zaman zaman Türkiye'deki dağlara da tırmandığını anlatan Tarım, Hasan'ın, kaybolduğu gün fırtına uyarısına rağmen tırmanışa geçtiğini belirtti.

Oğlunun bir gün çıkıp geleceği umudunu hep taşıdığını ifade eden Yusuf Tarım, "Yitik, çok zor bir şey. Her zaman gelecek diye bekliyorsunuz. Oradan 20, 30, 40 sene sonra çıkanlar olduğunu öğrendim. Bulunduğu için mutluyum, bulunmasa mezarı olmayacaktı. Memlekette dedikodular çoğalmıştı. 'Sağ mı yaşıyor mu örgüte mi katıldı' gibi dedikodular vardı. Onun için bulunduğuna seviniyorum." dedi.

Hasan Tarım'ın, Kayseri'nin Sarız ilçesi Kırkısrak köyünde yaşayan amcasının oğlu Ali Tarım da kuzeninin çocukluğundan bu yana dağlara meraklı olduğunu söyledi.

Kuzeninin zirve yapmak için Alp Dağlarına çıktığında kaybolduğunu anlatan Tarım, şunları kaydetti:

"O yıl 3 metre uzunluğunda bir buzul düşüyor. Hasan ve arkadaşı dönemiyor. Ailesi aynı yıl Fransa'da 200 dağcıyı seferber etti ama bulunamadı. Çok aradı ailesi. Geçen yıl 2 dağcının cesedi bulunmuş. Ailesi adres değişikliği yaptığı için aileye ulaşamamışlar. Yeni ulaşıldı ailesine. DNA testi yapıldı, üstünde kolyesi de mevcutmuş. Ailesi tespit etmiş, dün cenazesi alındı. Yarın defnedeceğiz. Annesi umudunu hiç kesmemişti. Cenazesi bulununca annesi sanki yeni kaybolmuş gibi oldu."

Hasan Tarım'ın, yarın Kırkısrak köyündeki cemevinde düzenlenecek törenin ardından köy mezarlığına defnedilmesi bekleniyor.