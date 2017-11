2018’de bizi neler bekliyor

Röportaj: Funda Akosman Erman

Sevgili Vedat Delek, hoş geldin. Yılsonundaki buluşmalarımızdan yeni yıla girerken senden yine havadisler, tüyolar alalım istiyorum. Bu arada yeni kitabın da hayırlı olsun. Yine çok ilgi çeken bir kitabın oldu, imza günlerin oldu, hepsini takip ediyoruz. Bu kitabında neler anlatıyorsun? İlk önce onu sorayım.

Bu kitabımda diğer iki kitabım gibi yıl gelmeden gelecek olan yıl ile alakalı yeni ay yorumları, tutulmalar, gezegenlerin önemli hareketleri, önemli olaylar, dileklerimizin gerçekleşmesi için batikler, bereketimizi arttırmak için özel zaman dilimleri, yapılması gerekenler... Bu kitap aslında diğer kitaplardan farklı da oldu diyebilirim. Çünkü biraz kişisel gelişimle de alakalı oldu. Hergün bir nokta büyüyor ve gelişiyor. Ve orada esasında sadece "ne yaparsak hayatımıza olumlu şeyler katabiliriz"i birtakım deneyimlediğim ve ölçtüğüm kadarıyla koydum. Astroloji dışı dedim onlara. 3-4 tane bölüm var. RTÜK ile ilgili bir bölüm var, bakın bu konu da çok önemli.

RTÜK ile ilgili bölümde neler anlatıyorsun?

Büyüklerimizin bize öğrettiği bir konu var. "Allah b...." diye bir cümle vardır, büyüklerimiz bunun için "aman evladım söyleme" derler. Biz bu psikoloji ile büyümüş bir çocukluk geçirdik. Esasında dinimizde de bu kelimeler yasaklı olduğu, kullanılmaması gerektiği bildiğimiz bir şey. Ama dikkat edin, her akşam TV başına geldiğimizde mutlaka bir dizide de olsa muhakkak böyle bir sahne var. Dün akşam Vatanım Sensin dizisini izlerken dikkat ettim, 5 kere söylendi. Yahu ne yapıyorsunuz siz? Ben bu konu ile ilgili belki 50 kere RTÜK'e telefon açtım. Eğer alkol buzlanarak veriliyorsa, küfür edilemiyorsa, islama aykırı olan bir kelimeyi nasıl söylüyorsunuz? Bakın her dizide var bu durum. O diziyi milyonlar seyrediyor ve evlerde o dizi açık, büyükler de çocuklar da duyuyor, izliyor; etkisini siz tahmin edin. Buna RTÜK'ün bir son vermesi gerekiyor. Bir astroloji kitabının içine bu konuyu koydum işte ben Funda.

Bence çok güzel ve çok doğru. İyi bir noktaya parmak basmışsın geçekten. Bir de hayatımızı kolaylaştıracak bazı küçük tüyolar veriyorsun sanırım.

Evet, çok tüyolar verdim hem de. Bu kitap bana yazım aşamasında ayrı bir heyecan, çıkarken ayrı bir heyecan, çıktıktan sonra ayrı bir heyecan yaşattı... Bir de şimdi orada bir sürü olabilecek olayları söylüyorum. Geçen sene çıkardığım kitapta da inanılmaz nokta atışları vardı. Büyük bir sel oldu İstanbul'da biliyorsun ki. Ben kitapta bunu yazmıştım mesela, "tüm belediyeler dikkat etsin" demiştim. İnsanlar demek ki haber alabiliyor ve bu haberler doğrultusunda da hayatlarını düzenleyebiliyor. Amacım da insanların hayatlarını düzenlemeleri ve hayat kalitelerini bir nebze de olsa yukarıya kaldırabilmeleri. Gelen mesajlardan bunu yapabildiğimi, bunu başarabildiğimi görüyorum ve mutlu oluyorum.

Ne güzel ki insanlara faydan oluyor, onlara el uzatıyorsun, yol göstermiş oluyorsun.

Evet Funda, çok dua alıyorum. Dün akşam yine bir olay geldi başıma. Bir arkadaşım var, bir baktım sesi soluğu çıkmıyor. "Ne oldu" sana dedim, "depresyondayım" dedi. "Yaaa, ne depresyonu" dedim ya. "Nefes alabiliyorsun, su içebiliyorsun, sağlıklısın, daha ne istiyorsun?" dedim. Sonra akşam 19.00 gibi baktım bir mesaj atmış, upuzun bir dua yazıyor. İşin en güzel tarafı bu işte benim için. Benim sırtım yere gelmez diyorum. Sen de işini çok severek yapıyorsun, insanlara canı gönülden yardım ediyorsun. Ben astrolojinin bir bilim olduğuna zaten inanıyorum, tabii en doğrusunu Allah bilir. Yol gösterici olduğuna da inanıyorum. Eskiden Osmanlı Dönemi ve daha da eskilerden beri her zaman ön plandaymış. Astrolojiye önem veren bir medya kuruluşu olduğunuzu biliyorum ben de Funda. Her şeyden önce astrolog Özlem Hanım sizinle birlikte. Ben de keyifle takip ediyorum, kendisi benim yakın arkadaşımdır. Ve her zaman söylüyorum dostluğumuzun gelişmesinde onun da payı vardır.

Evet, kesinlikle. İkinizi de çok seviyorum.

Bazen hakkında dedikodular yapıyoruz senin ama tatlı dedikodular Fundacığım.

Peki 2018 ile ilgili yine nokta atışların var mı?

Tabii, var. Ben bir kitabı 6-7 ayda yazıyorum. Ve bazen gerçekten 1 hafta hiç bakasım gelmiyor, çok yoğun geçiyor ve inan ki yemek yemeyi dahi unutuyorum. Sonuçta kendimi iyi hissedip haritaları açıp yorumlamam gerekiyor. Ben o haritaları açmaya başladım. "Neler oluyor" dedim. 2018 yılı, dünya ve Türkiye için hiç iyi değil. Bir kere savaş var diyebilirim.

3. Dünya Savaşı gibi mi?

O kadar büyük değilse de onu aratmayacak şekilde bir savaş. Savaşın büyüğü küçüğü yoktur zaten. Geçen seneden beri biz şunu diyorduk, krallıklarla yönetilen ülkeler ile ilgili olaylar olacak. Ve farkındaysan krallıklarla yönetilen ülkelerde şuanda büyük çalkantılar var. Ortadoğu'daki krallıklar, Avrupa'daki krallıklar, ciddi anlamda bir yıkım, değişim ve dönüşüm içindeler. Ortadoğu'daki kan gölü inşallah durur ama duracağını malesef ki hiç zannetmiyorum. Biz bu yılı biraz atlatabilirsek belki seneye daha rahat ederiz diyemeyeceğim. Çünkü Türkiye hakkında ciddi anlamda uluslararası ağır davalar geliyor. Türkiye'yi zor duruma sokacak ağır yaptırımlar söz konusu olabilir. Siyasetçi ölümleri söz konusu olabilir. Bunu kitaba da yazdım ve geçen gün MİT de bunu açıkladı; devlet büyüklerimiz çok ciddi anlamda korunmalı. Burada bir zehirlenme, bir trafik kazası bir de uçakla ilgili bir suikast girişimi olabilir. Devlet büyüklerimizin güvenlikleri, ailelerinin güvenlikleri ve diğer partilerin genel başkanları ile alakalı hassas olunması gerekiyor. 2018'de Türkiye içten ve dıştan saldırılara maruz kalabilir, ağır bir süreçten geçeceğiz. Bir kere bu röportajın yayınlandığı zamana denk gelen günlerde gizli düşmanlarımız Türkiye aleyhine ciddi anlamda hareket etmeye başlayacaklar ve birtakım belgeler, sırlar ortaya çıkacak. Burada hem halkımıza hem de devlet büyüklerimize büyük iş düşüyor. Nasıl 15 Temmuz'da el eleysek, 2018'de de böyle olmamız gerekiyor. Kahpelere ve hainlere karşı birlik olmamız gerekiyor. Ama devlet büyüklerimizin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü rahat durmayacaklar. Ekonomik anlamda problemler, havalimanlarında problemler... Türkiye ile çok uğraşacaklar.

Doğal afetler de bekleniyor mu?

2018 sonu 2019 başı doğal afetler de daha çok artacak. Çünkü mars ve venüs aynı yıl içerisinde harekette bulunacak. Normalde bu 2 gezegen 1 buçuk yıl ara ile negatif etkilerini bizlere aktarırken, Mayıs ayında bir başlayacak ki sormayın.

Nasıl tedbir alabiliriz sence?

Kişisel haritalarımızı bilirsek ve ne yapacağımızı araştırırsak büyük olumsuzluklardan uzak kalabiliriz.

Siber saldırılar da olabilir mi?

Evet Funda. Dünya üzerinde dijital anlamda sorunlar olacak. Uçaklar, teknolojiyle ilgili ciddi anlamdaki olayları hatırlatıyor. Banka hesaplarınızı o dönemde dondurun mesela. Burada astrologlar da bir sınavdan geçecekler. Hangimiz çürük elmaysa o daldan düşecek. Kimse "bana bir şey olmaz" demesin. Peygamber efendimizin kullanmadığı kelimeleri kullanan insanlarımız var; egoyu, kibiri bırakın. Hepimizin hataları, eksikleri var. Sınav zamanı diyorum kısacası.

Ben de burcumu takip ediyorum, kendi haritama bakıyorum ve dikkatli olmaya çalışıyorum mesela o zamanlarda. Daha sakin davranın deniyorsa, öyle olmaya çalışıyorum.

Senin astrolojik haritan bir sene boyunca iyi konumda olacak Funda. Şanslı bir konumdasın. Unutma, iyiler her zaman kazanır. Sen de çok iyi birisin. Umarım hep iyiler kazanır, kötüler de iyi olur.

Çok teşekkür ederim. Umarım dediğin gibi olur. Kitap yazmanın dışında TV programın da var ayrıca. Sen de insanlara çok yardım eden birisin.

Kitap yazmak da kolay bir şey değil. Ben insanların hayatlarını az da olsa kolaylaştırınca nasıl mutlu oluyorum anlatamam. Benim de hocalarım var özellikle de Oğuzhan Ceyhan, ben de kendilerine minnettarım. Busıness Chanel Türk TV programımız da çok iyi gidiyor, patroniçemiz Seyhan Hanım'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ektiğim tohuma toprak koyarak benim büyümeme sebep oldu sağ olsun. Kim kimin işini kolaylaştırırsa Allah da onun işini kolaylaştırsın.

Ayrıca önceki kitapların da çok değerli...

Ben 2017 için yazdığım kitabı ücretsiz hediye ediyorum. Facebook sayfamdan ulaşanlara gönderiyorum. Yayınevim ile böyle bi karar aldık. Ulaşsın ve insanlar faydalansın istiyorum. Hem beğenenler de son kitabımı alabilirler. Bütün kitapçılarda kitabım var. Ayrıca bir WhatSapp hattımız var, oradan da kapıda ödemeli olarak kitabımı edinebilirler. Seneye de 2 kitap gelecek. Tarot ile ilgili ve 2019 ile ilgili kitaplar olacak. Ayrıca ben ders vermeye de başladım. Üçüncü kitabı öğrencilerimle birlikte yazacağız.

Peki 2018'de ilişki durumları nasıl olacak?

İlişkiler sınanacak. Boşanmalar olacak, evlilikler olacak. Her anlamda 2018 bir sınav olacak insanlar için.

“Bir tarafa ödül verilirken, bir tarafa ceza verilecek”

Türkiye'de vatan haini olan birinin ölümünü bekliyorum. Ben bunu esasında geçen sene yaptığım bir canlı yayında açıklamıştım o videoyu daha sonra dondurdum. Çünkü ben radikal söylemlerden ürkmüyorum aslında ama daha kapalı yerlerde söylemeyi tercih ediyorum. Önümüzdeki sene maddi manevi insanlar hazırlıklı olsunlar, tedbirli olsunlar diyorum. Gümbür gümbür bir 2018 geliyor... Bir tarafa ödül verilirken, bir tarafa ceza verilecek. Rabbim en doğrusunu bilir ve verir.

Ben şunu hep söylüyorum, sosyal medya benim ruhumu kirletiyor. Bir yazı paylaşıyorum bazen. Ne annem kalıyor, ne babam kalıyor yorumunda. Ee ben de atarlı biriyim. Astrolojiye inanmıyor olabilirsin. Ama neden böyle çirkin yorumlar yapıyorsun? Kendin günaha giriyorsun tamam, beni neden günaha sokuyorsun? Fikri olmadan zikri olan insanlar var. Sosyal medyada bu durum çok fazla ve insanın morali de bozuluyor böyle olunca.

“Sevilmek çok güzel bir duygu”

Yazmaktan keyif alan biriyim. Ayrıca imza günleri, fuarlar da çok keyifli geçiyor. Bir gün bir çocuk geldi imza günüme "1 saattir sizi arıyorum" dedi, "neden" dedim. Annesi "git onu bana bul demiş", kendisi gelemediği için çocuğunu göndermiş. Sevilmek çok güzel bir duygu...

“Londra’da imza günüm olacak”

2018'de Londra'da bir imza günüm olacak. Londra'da yaşayan ve orada olan herkesi bekliyorum. Benim için ve kitabım için çok güzel bir gün olacağını biliyorum. Buradan da duyurmuş olalım.

Son olarak neler söyleyeceksin bizlere?

Hepimizin sevdiği ya da sevmediği insanlar var. Sosyal medyada da biz bunları görüyoruz, o kişiyi sevsek de sevmesek de denk geliyoruz ister istemez. Sevmediğimiz birinin iyi bir şeyini görsek bile sevinip mutlu olmalıyız... Bu arada tüm Türkiye'de yapılmamış bir şey yapacağım ama ne olduğunu söylemeyeceğim ki sürpriz olsun. Ben duygusal biriyim ama inanın ki her şey gelip geçiyor hayatta. İnsanlara iyilik yapın, çalıp çırpmayın. Sınavlar ağır olacak dediğim gibi. Bakalım kim sınavlardan geçecek, kimler kalacak...