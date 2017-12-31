2017'de çocuk isimleri...

Türkiye'de, bu yıl doğan kız bebeklere en fazla "Zeynep", "Elif" ve "Defne", erkek bebeklere de "Yusuf", "Eymen" ile "Ömer" ismi verildi.

Türkiye'de 2017'de doğan kız bebeklere en fazla "Zeynep", erkek bebeklere de "Yusuf" ismi verildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kız çocuklarda "Zeynep"ten sonra en fazla tercih edilen isimlerde ikinci sırayı "Elif", üçüncü sırayı "Defne", dördüncü sırayı "Hiranur", beşinci sırayı da "Ebrar" aldı.

Eylül, Miray, Zehra, Ecrin ve Azra da bu yıl doğan kız çocuklarına en fazla verilen isimler arasında yer buldu.

Kız çocuklarına 2016'da en fazla verilen 10 isim sırayla, Zeynep, Elif, Hiranur, Defne, Miray, Azra, Zehra, Ecrin, Nehir ve Eylül oldu.

"Yusuf" 5 yıldır zirvede

Erkek bebeklerde ise aileler 5 yıldır en çok "Yusuf" ismini tercih etti. Bu yıl da ilk sırada yer alan Yusuf ismini sırasıyla Eymen, Ömer, Emir, Miraç, Mustafa, Ahmet, Berat, Ömer Asaf ve Mehmet isimleri takip etti.

2016'da erkek çocuklara en fazla verilen 10 isim sırayla, Yusuf, Eymen, Ömer, Mustafa, Miraç, Berat, Ahmet, Hamza, Mehmet ve Emir olmuştu.

18 ilde Ömer Halis ismi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak gecenin seyrini değiştiren isimler arasında yer alan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in adı 18 ilde, aileler tarafından tercih edilen ilk 10 isim arasında yer aldı.

Aksaray, Bayburt, Düzce, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Niğde, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon ve Yozgat'ta "Ömer Halis" ismi bebeklere en çok verilen isimlerden oldu. Bu isim, Ömer Halisdemir'in memleketi Niğde'de ilk sırada yer aldı.

Balıkesir'de Emir, Bayburt'ta Ertuğrul, Tekirdağ'da Çınar

2017'de kütük kaydına göre Eymen ismi en çok Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat ile Zonguldak'ta doğan bebeklere verildi.

Yusuf ismi, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa ve Van'da en çok tercih edilen isim oldu.

Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Ordu, Rize, Sakarya, Sinop, Trabzon'da "Ömer Asaf", Balıkesir, İzmir, Karabük, Kocaeli, Muğla'da "Emir", Bursa, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu'da "Ömer", Isparta, Karaman, Kayseri, Konya'da "Mustafa", Hakkari ve Şırnak'ta "Muhammed", Tekirdağ ile Kırklareli'nde "Çınar", Gaziantep ve Kilis'te "Mehmet", Bayburt'ta "Ertuğrul" ve Tunceli'de ise "Deniz" isimleri ilk sırada yer aldı.

63 ilde "Zeynep" ilk sırada

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Artvin, Balıkesir, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak'ta "Zeynep", Antalya, Batman, Bilecik, Burdur, Denizli, Karaman, Konya'da ise "Elif" isimleri ailelerin en çok tercih ettiği isimler oldu.

Aydın, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Tekirdağ, Tunceli'de "Defne", Bartın'da "Esila", Hakkari'de "Eylül" ve Şırnak'ta "Ecrin" çok tercih edilen isim oldu.