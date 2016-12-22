Önce Vatan Gazetesi

İş yerinizde, kariyer yaptığınız alanda yanlış anlaşılmalar sonucu problemler yaşayabilirsiniz. Otoritenizle aranızda olumsuz sorunlar olabileceği gibi eğer siz bir otorite kişiyseniz sizin toplum önünde duruşunuzun yanlış anlaşılmalara maruz kalabileceğinizi anlayabilirsiniz. Söylediklerinizin yapılmaması kariyerinize gölge düşürebilir. Bir takım data kayıpları kariyerinize zarar verebilir.Aceleci davranmayıp, karşınızdakini anlayarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; çocuklar, aşklar, yetenekler ve hobileriniz alanında yaşıyor olacaksınız.Çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz bazı konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Aşklarınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.Sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizi değerlendirmek ile ilgiliyeni adımlar atabilirsiniz., kendi kişisel gelişim alanlarında yaşayacak.Kişisel gelişiminiz için; sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir ve uygulama alanında bir başlangıç yapabilirsiniz.Bir takım mistik organizasyonlarda bulunabilir organize edebilir veya başkanlık yapabilirsiniz.Bu Güneş tutulmasından sonra Dünya’ya farklı bir gözden bakabilir ve kendinizi “büyümüş” yani bir çeşit “takamül etmiş” olarak bulabilirsiniz. Tabii bu bir süreç ve bunun başlangıç anı bu Güneş tutulması.; Koçlar Venüs retroyu dış görünüş ve imajla ilgili olan alanda yaşayacaklar.Dolayısı ile; dış görüntünüzle ilgili bir estetik operasyon, saçlarınızı yaptırmak/kestirmek dahil olmak üzere her türlü dış görüntünüze yönelik imaj çalışması için uygun bir dönem değildir.Estetik bir operasyon planlıyorsanız eğer, ertelemeniz tavsiye edilir. Özellikle 16 Nisan’dan itibaren, uygun gökyüzü konumu mevcut olacak.; “madde” olarak kayıplara uğrayabilirler. Telefon, cep telefonu, pc, laptop veya tablet gibi taşınır iletişim araçlarınızda bozulma yaşayabilirsiniz. Ancak Merkür retro iken yeni bir alet almayın, bunun için retronun bitmesini beklemeniz yerinde olur. Çünkü özellikle iletişimle ilgili aletler ve diğer teknolojik aletler kısa süre içinde tekrar bozulabilir veya sorun çıkarırlar.Bu süreçte eskiden kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. Arayın.umutlar ve sosyal çevresi olan alanda yaşayacaksınız.Sosyal çevrede üye olduğunuz gruplarda, sosyal çevredeki arkadaşlarınız içinde ilişkiler konusunda bir netleşme ve gizli olan bir takım ilişkilerin açığa çıkışı ile ne yapmak istediğiniz konusunda netleşebilir ve ona göre adım atabilirsiniz.Hak, hukuk, adalet ve karşınızda ki kişinin hakkına saygı bu Ay tutulmasında sizin konunuz oluyor.Koçlarsağlık, işyerindeki arkadaşlarınız, asistanlarınız, günlük yaşantınız ve evcil hayvanlarınız alanlarında yaşabilirsiniz.İş yerinizde astlarınız olan kişilerle “iletişimden” dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yazışmalarda işin işleyişinde zincirde oluşan kopukluklar nedeniyle işlerinizin yerine getirilmediği durumlar yaşanabilir. Teknolojik aletlerde çıkan sorunlar yüzünden data kaybına uğrayabilirsiniz.Bu süreçte iş arkadaşlarınızla veya çalışanınızla aranızda bozulmuş olan bir durumu da düzeltme şansı doğar.Bu Güneş tutulmasını Koç’lar aşk, çocuklar ve hobiler evinde yaşayacaklar.Koçlar bu Güneş tutulması ile yeni bir aşka yelken açabilirler. Bu kişi muhtemelen bir lider, bir sanatçı, bir patron gibi içinde bulunduğu toplumu organize eden yöneten bir kişi olabilir.Koçlar yeni bir spora başlayabilirler veya spor ile ilgili birine aşık olabilirler.Bu Güneş tutulması ayrıca Koç’ları yeni bir çocuk sahibi olma konusunda enerjiler sunabilir. Bu güçlü enerji çocuk isteyen Koçların yanında olabilir, değerlendirin.Koçlar Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; ortak gelirler alanında yaşayacaksınız. Bu süreçte eşten gelen gelir, yapılan ortaklıklardan kazanç, aileden miras konuları yaşanabilir.Dolayısı ilebu konularda bir bolluk ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.Ortaklık tekifleri ayağınıza gelebilir.(4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); aceleci ve düşüncesizce sözleriniz nedeniyle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.urtdışı temalı seyahatlerinizde, iletişim kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bilet alış verişlerinizi internet üzerinden yapıyorsanız bu alanda karşılaşacağınız sorunlar olabilir.Bu dönemde yabancılarla kuracağınız iletişiminizde de “yanlış anlaşılma” kaynaklı sorunlar oluşabilir. Haberler yerine ulaşmayabilir.Yüksek eğitim çağında olanlar eğitim hayatlarınızı ilgilendirebilecek “iletişim” kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak yapılan başvurular v.s. yerine ulaşmayabilir.Data kayıplarına uğrayabilirsiniz.