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22 Aralık 2016 Perşembe

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2017 BURÇLAR KOÇLAR ve yükselen KOÇLAR

Bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. 2017 yılında bizleri, burçları, ülkemizi neler bekliyor? Funda Akosman Erman sordu, gazetemizin başarılı astroloğu ÖZLEM ÇETİNKAYA YILMAZ sizler için cevapladı. Merakla takip edeceğiniz yazı dizimiz başlıyor!!!!

10 Aralık 2016 Cumartesi 18:13
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2017 BURÇLAR KOÇLAR ve yükselen KOÇLAR
1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)
Koçlar ve Yükselen Koçlar 10
“Aceleci davranmayıp, karşınızdakini anlayarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.”
Koçlar bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); İş yerinizde, kariyer yaptığınız alanda yanlış anlaşılmalar sonucu problemler yaşayabilirsiniz. Otoritenizle aranızda olumsuz sorunlar olabileceği gibi eğer siz bir otorite kişiyseniz sizin toplum önünde duruşunuzun yanlış anlaşılmalara maruz kalabileceğinizi anlayabilirsiniz. Söylediklerinizin yapılmaması kariyerinize gölge düşürebilir.  Bir takım data kayıpları kariyerinize zarar verebilir.
Aceleci davranmayıp, karşınızdakini anlayarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.
*
11 ŞUBAT 2017  1. AY TUTULMASI
Koç ve yükselen Koçlar 5
Yeni aşk ve yeni bir başlangıç.
Koçlar; 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu  AYTUTULMASI’nı; çocuklar, aşklar, yetenekler ve hobileriniz alanında yaşıyor olacaksınız.
Çocuklarınızla ilgili kararsız kaldığınız henüz netleşemediğiniz bazı konularda bu tutulmadan sonra bir karara varabilirsiniz. Aşklarınızla ilgili bilmediğiniz bir takım konular tutulma sonrası açığa çıkabilir.
Sizin daha önceden farkında olmadığınız bir yeteneğinizi değerlendirmek ile ilgiliyeni adımlar atabilirsiniz. 
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26 ŞUBAT 2017  1. GÜNEŞ TUTULMASI
Koç ve yükselen Koçlar 12
Önce kendi kişisel gelişimim
 26 Şubat 2017 günü Koçlar; bu Güneş tutulmasını, kendi kişisel gelişim alanlarında yaşayacak. 
Kişisel gelişiminiz için; sanatın herhangi bir dalı ile ilgilenebilir ve uygulama alanında bir başlangıç yapabilirsiniz.
Bir takım mistik organizasyonlarda bulunabilir organize edebilir veya başkanlık yapabilirsiniz.
Bu Güneş tutulmasından sonra Dünya’ya farklı bir gözden bakabilir ve kendinizi “büyümüş” yani bir çeşit “takamül etmiş” olarak bulabilirsiniz. Tabii bu bir süreç ve bunun başlangıç anı bu Güneş tutulması.
*
VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.
Koç ve yükselen Koçlar 1
Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Koçlar Venüs retroyu dış görünüş ve imajla ilgili olan alanda yaşayacaklar.
Dolayısı ile; dış görüntünüzle ilgili bir estetik operasyon, saçlarınızı yaptırmak/kestirmek dahil olmak üzere her türlü dış görüntünüze yönelik imaj çalışması için uygun bir dönem değildir.
Estetik bir operasyon planlıyorsanız eğer, ertelemeniz tavsiye edilir. Özellikle 16  Nisan’dan itibaren, uygun gökyüzü konumu mevcut olacak. 
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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)
Koç ve yükselen Koçlar 2
Koçlar bu yılın 2. Merkür retrosunda (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); “madde” olarak kayıplara uğrayabilirler. Telefon, cep telefonu, pc, laptop veya tablet gibi taşınır iletişim araçlarınızda bozulma yaşayabilirsiniz. Ancak Merkür retro iken yeni bir alet almayın, bunun için retronun bitmesini beklemeniz yerinde olur. Çünkü özellikle iletişimle ilgili aletler ve diğer teknolojik aletler kısa süre içinde tekrar bozulabilir veya sorun çıkarırlar.
Bu süreçte eskiden kaybettiğiniz bir eşyanızı bulabilirsiniz. Arayın.
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7 AĞUSTOS 2017  2.   AY TUTULMASI
Koç ve yükselen Koçlar 11
Arkadaşlarım, ya her şeyim, ya hiç bir şeyim.
7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Koçlar umutlar ve sosyal çevresi  olan alanda yaşayacaksınız.
Sosyal çevrede üye olduğunuz gruplarda, sosyal çevredeki arkadaşlarınız içinde ilişkiler konusunda bir netleşme ve gizli olan bir takım ilişkilerin açığa çıkışı ile ne yapmak istediğiniz konusunda netleşebilir ve ona göre adım atabilirsiniz. 
Hak, hukuk, adalet ve karşınızda ki kişinin hakkına saygı bu Ay tutulmasında sizin konunuz oluyor.
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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)
Koç ve yükselen Koçlar 6
Koçlar bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); sağlık, işyerindeki arkadaşlarınız, asistanlarınız, günlük yaşantınız ve evcil hayvanlarınız alanlarında yaşabilirsiniz.
İş yerinizde astlarınız olan kişilerle “iletişimden” dolayı bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Yazışmalarda işin işleyişinde zincirde oluşan kopukluklar nedeniyle işlerinizin yerine getirilmediği durumlar yaşanabilir.  Teknolojik aletlerde çıkan sorunlar yüzünden data kaybına uğrayabilirsiniz.
Bu süreçte iş arkadaşlarınızla veya çalışanınızla aranızda bozulmuş olan bir durumu da düzeltme şansı doğar.
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21 AĞUSTOS 2017  2.GÜNEŞ TUTULMASI
Koç ve yükselen Koçlar 5
Aşk kapıyı yılın ikinci yarısında çalacak.
Bu Güneş tutulmasını Koç’lar aşk, çocuklar ve hobiler evinde yaşayacaklar.
Koçlar bu Güneş tutulması ile yeni bir aşka yelken açabilirler. Bu kişi muhtemelen bir lider, bir sanatçı, bir patron gibi içinde bulunduğu toplumu organize eden yöneten bir kişi olabilir.
Koçlar yeni bir spora başlayabilirler veya spor ile ilgili birine aşık olabilirler.
Bu Güneş tutulması ayrıca Koç’ları yeni bir çocuk sahibi olma konusunda enerjiler sunabilir. Bu güçlü enerji çocuk isteyen Koçların yanında olabilir, değerlendirin.

JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018
Koç ve yükselen Koçlar 8
Koçlar Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; ortak gelirler alanında yaşayacaksınız. Bu süreçte eşten gelen gelir, yapılan ortaklıklardan kazanç, aileden miras konuları yaşanabilir.
Dolayısı ile 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında bu konularda bir bolluk ve bereketlenme yaşayabilirsiniz. Ortaklık tekifleri ayağınıza gelebilir.
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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)
Koç ve yükselen Koçlar 9
“Aceleci davranmayıp, karşınızdakini anlayarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.”
Koçlar bu yılın 4. Merkür retrosunda (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); aceleci ve düşüncesizce sözleriniz nedeniyle iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.
Yurtdışı temalı seyahatlerinizde, iletişim kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bilet alış verişlerinizi internet üzerinden yapıyorsanız bu alanda karşılaşacağınız sorunlar olabilir.
Bu dönemde yabancılarla kuracağınız iletişiminizde de “yanlış anlaşılma”  kaynaklı sorunlar oluşabilir. Haberler yerine ulaşmayabilir.
Yüksek eğitim çağında olanlar eğitim hayatlarınızı ilgilendirebilecek “iletişim” kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Teknolojiyi kullanarak yapılan başvurular v.s. yerine ulaşmayabilir.
Data kayıplarına uğrayabilirsiniz. 
Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: Funda Akosman ErmanPapatyaönce Vatanözlem çetinkaya Yılmaz

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    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
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