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2 bin lira maaşla kadın taksici aranıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kent genelinde belirlediği 15 taksi durağına, gündüz çalışacak B sınıfı ehliyeti olan kadın sürücüler arıyor.

2 bin lira maaşla kadın taksici aranıyor

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kent genelinde belirlediği 15 taksi durağına, gündüz çalışacak B sınıfı ehliyeti olan kadın sürücüler arıyor.

20 Ocak 2017 Cuma 14:46
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2 bin lira maaşla kadın taksici aranıyor

İZMİR -  İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, kent genelindeki kadın taksi şoförü sayısını arttırmak için 15 taksi durağına 2 bin lira maaşla bayan sürücü arıyor.

Odanın, "İzmir'de kadın eli taksiye değecek" isimli projesi kapsamında çalışmak isteyen kadınlar, alacakları eğitimin ardından İzmir sokaklarında taksilerin direksiyonuna geçip hizmet verecek.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli etkinliklere katılmak için yurt dışına gittiklerinde kadın şoförlerle karşılaştıklarını, buna imrenerek baktıklarını, kentte de bayan sürücülerin olması için bir proje hayata geçirdiklerini anlattı.

İl genelindeki kadın taksi şoförü sayısının bir elin parmakları kadar az olduğunu ifade eden Anık, şöyle konuştu:

"Ortadoğu ülkelerine gittim kadın şoför gördüm, İtalya, İngiltere'de var. Biz burada niye yapmayalım diye düşündük ve bu projeyi hayata geçirdik. Hem İzmir olarak hem de meslek gurubu olarak farkındalığımızı ortaya koymak istiyoruz. Eğitim çalışmalarına başladık, 15 tane durağı pilot bölge seçtik. Önce ticari taşıt kullanım belgesi alacaklar. Biz bu belgenin alınması konusunda 15 günde bir kurs yapıyoruz. Bu işi nasıl yapabileceklerini anlatacağız, eğitim vereceğiz. Kadın taksi şoförleri nereden bakarsanız bakın 2 bin lira kazanacak ve gündüz çalışacaklar."

Tek şart "B" sınıfı ehliyet"

Kursların tüm kadınlara açık, tek aradıkları şartın B sınıfı ehliyet sahibi olmak olduğunu dile getiren Anık, "21 yüzyılda bayanların da bu işi yapacağını göstermemiz lazım. Gittiğim ülkelerde taksilerle ilgili çalışma toplantıları yaptığımız yerlerde bayanların bu işi gayet iyi bir şekilde yaptığını görüyoruz. Bunun bize pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum. Önce kendi taksimi kadın şoföre emanet edeceğim. Kursta başarılı olan bir kadın sürücüye havalimanı taksi durağında çalışan kendi aracımı vereceğim." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaksiKadın Taksici2 Bin Lira Maaş
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